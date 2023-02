“GF Vip”, Antonella e lo strano sogno premonitore. Il preludio al disastro con Donnamaria

Quella andata in onda lunedì 27 febbraio è stata una puntata del GF Vip che potremmo definire “Donnamariacentrica”. Del resto era inevitabile dopo quanto accaduto nel Van in quella fatidica notte che ha sconvolto gli equilibri della Casa, già parecchio precari. Edoardo Donnamaria ha avuto giornate di fuoco con Antonella Fiordelisi e il loro amore ha vacillato più che mai. L’ex schermitrice ha tuonato parole durissime contro il fidanzato e, in modo del tutto inaspettato, ha rivelato di aver fatto un sogno premonitore. Sogno che si è dimostrato essere il preludio di un vero disastro.

“GF Vip”, Antonella Fiordelisi tuona contro Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi non è di certo una donna che le manda a dire, neanche quando il destinatario dei suoi sfoghi è Edoardo Donnamaria. Ovvero il ragazzo che – almeno in teoria – dopo cinque mesi dovrebbe essere il suo fidanzato all’interno della Casa più spiata d’Italia. I due hanno sempre avuto scontri all’ultima frecciatina, soprattutto in merito all’amicizia dell’ex schermitrice con Antonino Spinalbese.

L’hairstylist è uscito dal GF Vip la scorsa settimana e da quel momento lo scontro tra i due si è fatto ancor più acceso. Spinalbese ha osato dire che Donnamaria non ama la fidanzata come ha sempre voluto far credere e Antonella, in tutta risposta, ha confermato lo stesso pensiero: “È vero, non mi ama!”, ha tuonato contro Edoardo.

Lo strano sogno premonitore di Antonella Fiordelisi

Sono parole forti quelle pronunciate da Antonella, seppur con il sorriso. Un’espressione serena solo all’apparenza che in realtà non è riuscita a nascondere i veri sentimenti dell’infuencer che aveva in serbo per Signorini una rivelazione del tutto inaspettata. Nella fatidica notte di Carnevale, quella del mistero del Van che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico nella scorsa puntata del GF Vip, aveva fatto uno strano sogno premonitore: “Quella mattina ho fatto un incubo, ero in un tunnel tutto nero. Era quel giorno lì, l’ho visto uscire dal Van. Mi sembra un segno”.

Si può credere o meno a certe cose, ma – coincidenza o meno – il suo ha avuto tutta l’aria di essere un presagio in piena regola. Nonché il preludio al disastro totale con Donnamaria.

La verità di Donnamaria e Murgia, Antonella in lacrime al “GF Vip”

Quanto successo all’interno del Van ha fatto scalpore, ma la verità non era venuta a galla del tutto. Sogno premonitore a parte, Antonella Fiordelisi ha da subito affermato quanto sentisse distante il fidanzato negli ultimi giorni, con la chiara sensazione che il sentimento tra loro fosse cambiato da parte sua. Non avrebbe potuto immaginare che quanto già notato dai telespettatori, in merito a un presunto tradimento, nascondesse una verità difficile da accettare.

Edoardo Donnamaria le ha nascosto sguardi complici, abbracci teneri e gesti inequivocabili con un’altra concorrente del reality, Nicole Murgia. Quella notte “Ho toccato le te**e della Murgia”, ha ammesso alla fidanzata che inevitabilmente ha reagito scoppiando in un pianto disperato. Dopo cinque mesi di tira e molla, gelosie e parole piccate in un rapporto di amore-odio da manuale, nella loro ennesima crisi i Donnalisi (come li chiamano i fan sui social) sembrano arrivati a un punto di non ritorno.

“Fa sempre le prediche a me su tutto – ha detto la Fiordelisi -. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto, non mi fido più”. “Posso solo dirti che da parte mia non ho mai fatto nulla con malizia”, ha cercato poi di rassicurarla Donnamaria. Il faccia a faccia tra la coppia non ha affatto migliorato le cose tra un “Fai la vittima” di lui e un “Fai schifo” di lei. Relazione al capolinea o solo un nuovo capitolo di una saga che potrebbe durare fino alla finale del GF Vip?