Fiorello è uno dei co-conduttori di Sanremo 2024 e sta cercando di convincere Maria De Filippi a non andare in onda contro il Festival

Fiorello torna a Mediaset? Non proprio. Ora che ha scoperto di essere uno dei co-conduttori di Sanremo 2024, il mattatore siciliano sta giocando tutte le sue astute carte perché non ci sia controprogrammazione dall’altra parte e – in particolare – non vada in onda C’è Posta Per Te. E, come sappiamo, a Viva Rai2 può succedere di tutto. Persino ricevere un vocale di Pier Silvio Berlusconi e della compagna Silvia Toffanin, che l’avrebbe intervistato proprio per quest’occasione.

Il messaggio vocale di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

“Sanremo è Sanremo, grande rispetto, però non si può spegnere la Tv”, ha spiegato l’ad di Mediaset in un audio fatto sentire durante la puntata di Viva Rai2 del 5 dicembre, cui ha fatto seguito il commento della sua compagna Silvia Toffanin: “Fiorello ha detto che se non programmate al sabato lui viene gratis su Canale5″. E ancora: “Ha detto che viene gratis? Secondo me è proprio sbagliato controprogrammare Sanremo, vado a parlare subito con Maria!”.

Insomma, è fatta. Fiorello può dormire finalmente sonni tranquilli e salire sul palco del Teatro Ariston senza temere in un crollo degli ascolti per responsabilità di Maria De Filippi, notoriamente leader di fascia soprattutto con il suo programma di punta. Dopotutto, il conduttore di Viva Rai2 lo sa bene, dato che era stato proprio lui a portarla sul palco con un travestimento per esorcizzare la possibilità di un fallimento auditel, il suo più grande timore per il primo Sanremo condotto da Amadeus.

La telefonata a Maria De Filippi

Il 5 dicembre non è un giorno qualunque per Maria De Filippi. Proprio oggi, la conduttrice di Mediaset ha compiuto gli anni, precisamente 62, ed è così che Fiorello ha colto la palla al balzo per chiamarla e farle i suoi auguri. Ha però preso l’occasione per chiederle di non andare in onda con C’è Posta Per Te, parlando scherzosamente di un accordo sotto banco: “Poco dopo che tu hai fatto quella promessa mi ha chiamata, quindi abbiamo organizzato, tu vai lì e io sto a casa”, ha detto in videochiamata.

Ma non è disposta a cedere: “Guarda che se tu accetti l’invito, poi devi venire qua per un’ora. Lo hai detto, non puoi venire meno alla promessa”, ha concluso la conduttrice, prima di essere salutata da Fiorello, che ha scherzato sulla possibilità di dover rendere conto alla Rai del suo ritorno a Mediaset: “Maria, ciao, devo lasciarti, c’è Roberto Sergio qui”.

Mancano ormai poche settimane a Sanremo e, dopo l’annuncio dei 27 Big in gara, la febbre da Festival ha raggiunto livelli altissimi. Lui, poi, è uno dei cinque co-conduttori scelti da Amadeus per la sua ultima edizione, insieme a Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino. Aveva promesso che avrebbe partecipato alla finale e non si è tirato indietro, sebbene abbia scherzato sul fatto di dover passare tutta la serata sul palco. Come nel 2023, Viva Rai2 torna con la glass box subito dopo la diretta del Festival. È un modo per stare vicino al suo amico Amadeus, che ha supportato per tutte le sue cinque edizioni, ed è giusto che si chiuda il cerchio. Sempre sul palco del Teatro Ariston.