Anticipazioni Verissimo, ospiti di sabato 28 settembre: Paola Caruso parla del figlio

Fonte: Getty Images Oggi Paola Caruso ospite a Verissimo

È finalmente sabato e su Canale 5 torna l’appuntamento imperdibile con Verissimo. Oggi, 28 settembre, a partire dalle 16:30, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto un ricco parterre di ospiti, pronti a raccontarsi tra confessioni intime e momenti toccanti. Anche domani, domenica 29 settembre, nuove storie e volti noti arricchiranno il pomeriggio televisivo. Vediamo insieme cosa ci aspetta questo sabato.

Barbara Bouchet e Corinne Clery: la forza dell’amicizia

Al centro della scena ci sono due dive che hanno segnato un’epoca: Barbara Bouchet e Corinne Clery. Non solo volti del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, ma vere e proprie icone di stile e personalità. La loro intervista si preannuncia come un viaggio tra ricordi, successi e qualche rivelazione inedita che farà felice i fan di lunga data.

E mentre raccontano il dietro le quinte di un’amicizia che dura da decenni, sarà impossibile non lasciarsi trasportare dal fascino delle loro storie. Silvia Toffanin farà da perfetta padrona di casa, dando spazio a confessioni che potrebbero lasciare il segno.

Paola Caruso e il dramma di una madre

Non sarà solo glamour e nostalgia a Verissimo oggi. Paola Caruso, con la sua forza e la sua vulnerabilità, torna sotto i riflettori per raccontare la dura lotta che sta affrontando con suo figlio Michele. Non ci sono filtri quando parla di dolore, speranza e amore, rendendo il suo racconto un momento intenso, capace di commuovere anche il pubblico più cinico.

Paola Caruso ha affrontato una situazione molto difficile riguardante la salute di suo figlio Michele, che ha subito una grave paralisi a una gamba a causa di un farmaco tossico somministrato durante una vacanza in Egitto. La condizione di Michele era così grave che rischiava di non poter più camminare. Dopo molta sofferenza e incertezze, Paola ha deciso di far operare il figlio presso l’Ospedale Gaslini di Genova. L’intervento è stato complesso, ma ha dato una speranza di recupero.

Michele, di soli 4 anni, ha iniziato un lungo percorso di fisioterapia per poter tornare a camminare senza tutore, un processo che richiederà almeno un anno per capire se l’operazione ha avuto pieno successo. Nonostante le difficoltà, Paola ha recentemente condiviso la gioia di vedere suo figlio fare i primi passi dopo l’intervento, un momento che lei stessa ha descritto come emozionante e pieno di speranza​

Passioni e drammi: Dalila di Lazzaro e altri protagonisti

L’amore ha mille sfaccettature, e lo dimostrano gli ospiti di oggi. Dalila Di Lazzaro porta con sé storie di passione travolgente, amori con uomini celebri e momenti di sofferenza personale che l’hanno forgiata.

Ma non sarà l’unica a parlare di relazioni. Arianna Bergamaschi, fresca di matrimonio religioso, condividerà l’emozione di un sì che sa di favola. E per chi ama le coppie nate sotto i riflettori, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi racconteranno come, a partire dal loro incontro a Uomini e Donne, stanno ora costruendo il loro futuro insieme.

Hazal Filiz Küçükköse: il successo internazionale di Zeynep

La star di Endless Love, Hazal Filiz Küçükköse, arriva direttamente dalla Turchia per raccontare il successo di Zeynep, il personaggio che l’ha resa famosa a livello internazionale. Per gli appassionati di serie Tv, la sua presenza è un momento imperdibile, e non mancherà qualche curiosità sul dietro le quinte di un set che ha incantato milioni di spettatori.