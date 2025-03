Anticipazioni Verissimo del 30 marzo, il legame speciale tra Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Fonte: IPA Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend con Verissimo oggi 30 marzo 2025: in studio tantissimi ospiti, come la coppia ormai inossidabile di Striscia la Notizia, ovvero Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Ma ritroviamo anche un’altra squadra formidabile, che invece è di Amici, composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Anche oggi tanti ospiti e interviste interessanti: scopriamo le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni di domenica 30 marzo

Verissimo torna con un nuovo appuntamento domenica 30 marzo. Tra gli ospiti in studio da Silvia Toffanin troviamo la coppia Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che sono al timone del bancone di Striscia la Notizia per il decimo anno consecutivo. La loro è ormai un’amicizia trentennale: parleranno ancora una volta del legame che li unisce e che è la loro forza sul lavoro. Di fatto, il loro rapporto è rimasto lo stesso.

“Negli anni Michelle è un po’ cambiata, da ragazzina è diventata donna, mamma e oggi è addirittura nonna. Ma continua a essere iperattiva: può parlare di un corso di ginnastica, come di un’arrampicata… Sicuramente è difficile trovarla rilassata, con i piedi per aria”, ha rivelato Scotti in un’intervista. Ambedue sono uniti dai valori della vita e della famiglia. Ha aggiunto Michelle: “E poi sul metodo di lavoro: ci capiamo con uno sguardo e i copioni ci servono solo per fare bene i ‘lanci’ dei servizi. Siamo amici veri”, a Sorrisi.

Sempre a Verissimo tra gli ospiti troviamo un’altra delle coppie ormai storiche della televisione, che fanno squadra nel Serale di Amici di Maria De Filippi attualmente in onda. Ieri abbiamo infatti visto la seconda puntata di uno degli appuntamenti più attesi. Stiamo parlando di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, i due Prof. di Amici.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti di Silvia Toffanin in questa puntata di Verissimo troviamo un’intervista a Roby Facchinetti, simbolo della musica italiana. Inoltre sono presenti le ex ragazze di Non è la Rai, che sono state concorrenti nella Casa del Grande Fratello, pronte a raccontare la loro esperienza, ovvero Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Infine è prevista un’intervista di famiglia per Guenda Goria, ospite in studio insieme al marito Mirko Gancitano e al loro piccolino Noah. Proprio Guenda aveva rivelato i problemi avuti dal piccolo dopo la nascita: è stato operato a tre mesi per craniostenosi. “Ci hanno detto che doveva essere operato d’urgenza. È stata un’operazione lunga e molto complessa. Per riaprire le suture del cranio che si erano chiuse hanno dovuto estrarre il cranio di Noah, lavorarlo su un tavolo e reinserirlo. (…) Dobbiamo continuare a fare dei controlli. Fino ai tre anni dovrà essere attenzionato. Gli copro le cicatrici in testa per proteggerlo, ma so che poi, crescendo, ne andrà fiero”.

Dove vedere Verissimo e a che ora inizia

La puntata di Verissimo di domenica va in onda a partire dalle 16,30 su Canale5: è possibile vedere il programma condotto da Silvia Toffanin anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming e on demand. Va in onda dopo l’appuntamento con la soap opera Tradimento, poiché Amici si è ormai spostato alla fase finale del sabato sera.