Anticipazioni Verissimo del 23 marzo: Clizia Incorvaia parla di Eleonora Giorgi

Fonte: IPA Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo domenica 23 marzo 2025: doppio appuntamento come di consueto per la conduttrice, che ormai è tra le più amate di Mediaset. Da ormai un paio di anni, Verissimo non va in onda solo al sabato, ma si è confermato tra i programmi di punta della domenica pomeriggio insieme ad Amici (che ora, tuttavia, passa al sabato sera con il Serale). Vediamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 23 marzo.

Verissimo, anticipazioni del 23 marzo 2025

Sono tanti gli ospiti attesi da Silvia Toffanin per la puntata di domenica 23 marzo di Verissimo. Prevista la presenza di Clizia Incorvaia, che ha scelto di rilasciare un’intervista nel salotto della Toffanin dopo la scomparsa dell’amatissima suocera Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo. Negli ultimi tempi la Incorvaia ha parlato di come sta vivendo il lutto, di come ha affrontato questo periodo e dell’ultima promessa fatta a Eleonora poco prima della sua morte.

“L’ultima volta che ci siamo viste, consapevoli che il tempo messo a disposizione della vita si stava esaurendo, Eleonora mi ha detto: ‘Adesso ti passo il testimone, ora tocca a te gestire tutto. È un bell’incarico, lo so’. Cercate di non perdervi dietro cose futili, non sprecate istanti preziosi, coltivate ciò che vale davvero come la famiglia, l’amore, la gratitudine verso la vita. Concentratevi sulla felicità, siate felici”. Proprio a Verissimo la Giorgi è stata spesso presente in collegamento per lasciare un’eredità a tutti noi spettatori e i suoi grandi fan: non la dimenticheremo mai.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti presenti nel programma troviamo l’intervista a Bianca Guaccero, che sta vivendo un periodo davvero d’oro dopo la vittoria a Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, suo attuale fidanzato. Ci sarà modo di parlare anche della loro splendida storia d’amore e dei programmi per il futuro?

Presente Paola Barale, che ha perso l’amatissima mamma da poche settimane: “Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. (…) Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Buon viaggio mammina”, aveva scritto la Barale su Instagram per dare l’addio alla mamma Carla Morra.

Non mancano due sorelle esplosive, ovvero la storia di Serena e Nicole Brancale: unite anche dalla musica, loro passione. La Brancale è stata in gara a Sanremo 2025 dove con la sua Anema e Core ci ha fatto ballare: puro ritmo e istinto, musica che batte dentro di noi. In ultimo, tra gli ospiti troviamo Gaia, anche lei fresca di partecipazione e Sanremo 2025, che ha pubblicato il nuovo album Rosa dei Venti.

A che ora inizia Verissimo e dove vederlo

Oggi 23 marzo 2025 Verissimo va in onda a partire dalle 16,30 su Canale5, dopo la fine delle puntate Tradimento, visto che il pomeridiano di Amici è ormai finito e si è giunti alla fase finale, ovvero quella del Serale. Verissimo è inoltre visibile su Canale5 e sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming e on demand, quindi per chi è impossibilitato a vederla è possibile recuperare le interviste in seguito.