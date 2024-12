Fonte: IPA Romina Power

Torna l’appuntamento domenicale con Verissimo. Silvia Toffanin, con il suo garbo e la sua ineguagliabile capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, è pronta ad accogliere un parterre di volti noti e storie emozionanti che terranno compagnia al pubblico il 15 dicembre, per una delle ultime puntate prima delle feste natalizie. Tutte le anticipazioni.

Verissimo, anticipazioni del 15 dicembre

La regina della musica italiana, Fiorella Mannoia, sarà ospite per la prima volta a Verissimo. La cantautrice dalla voce inconfondibile porterà nel salotto di Silvia Toffanin il suo carisma e la sua profondità, raccontandosi in un’intervista a cuore aperto. Con una carriera straordinaria e canzoni che sono entrate nelle case e nei cuori di generazioni, condividerà aneddoti sulla sua vita, sull’amore per la musica e per il marito Carlo Di Francesco, oltre che sull’impegno sociale che l’ha sempre contraddistinta.

Un’amicizia unica e un’avventura indimenticabile saranno al centro dell’intervista con Romina Power e Kabir Bedi. I due artisti condivideranno il racconto del loro recente viaggio in India, terra affascinante e spirituale che ha dato i natali proprio all’attore di Sandokan. Con il sorriso contagioso di Romina e il carisma di Kabir, scopriremo come questa esperienza li abbia legati ancora di più, attraverso luoghi di grande bellezza e significato. Dopotutto, lui – nato a Lahore – è cresciuto proprio con gli insegnamenti di questa cultura.

Gli altri ospiti

E ancora Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, la giovane vittima di femminicidio a soli 15 anni. Vincenzo porterà la sua testimonianza di dolore, ma anche di straordinaria forza, condividendo con i telespettatori il suo impegno per trasformare una tragedia personale in un messaggio di consapevolezza. Purtroppo, il tema è di grande attualità. Nella puntata dell’8 dicembre, Silvia Toffanin ha infatti intervistato Chiara, la sorella di Giulia Tramontano uccisa a maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di sette mesi.

Dal palcoscenico di Amici al divano di Verissimo poi, due coppie che hanno trovato l’amore nella danza saranno protagoniste di un momento dedicato alla passione e all’unione. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, insieme a Veronica Peparini e Andreas Müller, condivideranno il loro percorso artistico e personale, fatto di successi, sacrifici e complicità. Scopriremo come la loro vita professionale si intrecci con quella privata, creando un equilibrio perfetto (e a volte faticoso).

Atteso anche il ritorno di Paola Caruso, a Verissimo per raccontare quello che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Paola aprirà il suo cuore, condividendo le difficoltà e le emozioni legate alla sua esperienza di madre e alle battaglie personali che l’hanno resa più forte. Ma l’ha vita l’ha ripagata anche con il grande amore, quello per Gianmarco, che sposerà a luglio 2025.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin va in onda Su Canale5 dalle 16 di domenica 15 dicembre, subito dopo il consueto appuntamento con lo Speciale di Amici di Maria De Filippi. La puntata viene trasmessa in contemporanea anche su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda, e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.