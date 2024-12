Che fine ha fatto Kabir Bedi, l’attore di Sandokan

Conosciuto per il suo ruolo in "Sandokan", oggi "La Tigre della Malesia" ha cambiato vita e vive a Mumbai

Fonte: IPA Kabir Bedi

Icona anni ‘70 e protagonista indimenticabile di una delle serie cult più amate di sempre. Kabir Bedi è conosciuto soprattutto grazie al suo ruolo in Sandokan, il pirata malese protagonista dell’omonima serie televisiva. Ma cosa ne è stato di lui e come si è sviluppata la sua carriera dopo questo successo travolgente? Scopriremo che la sua vita è completamente cambiata.

Le origini di Kabir Bedi e il successo in Sandokan

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, nell’allora India britannica (oggi Pakistan), Kabir Bedi cresce in una famiglia sikh profondamente legata alla cultura indiana. Da giovane dimostra un grande interesse per il mondo e la spiritualità: a soli 10 anni trascorre tre mesi come monaco in Birmania, un’esperienza che arricchisce la sua visione del mondo. Dopo aver frequentato scuole prestigiose come lo Sherwood College di Nainital e il St. Stephen’s College di Delhi, Kabir decide di intraprendere una carriera artistica, favorita dal suo grande talento per la recitazione oltre che da due occhi magnetici che hanno di certo favorito il suo ingaggio più importante.

Dopo qualche anno di gavetta nel cinema bollywoodiano, Kabir Bedi viene notato dal regista italiano Sergio Sollima, che lo sceglie per interpretare Sandokan, l’eroe dei romanzi di Emilio Salgari. La serie televisiva del 1976 diventa un fenomeno di culto, portando Kabir al grande successo italiano e internazionale. Con la sua bellezza esotica e un grande carisma, Kabir incarna perfettamente il personaggio del pirata ribelle, facendo sognare milioni di spettatori.

Nello stesso anno, Kabir interpreta un altro personaggio salgariano, Il Corsaro Nero, confermandosi una star mondiale. Negli anni successivi, amplia la sua carriera partecipando a produzioni internazionali, tra cui il film Belva di guerra (1988) e appare in famose serie TV statunitensi come Dynasty, Magnum, P.I., La signora in giallo e General Hospital.

Gli anni ‘90 e il ritorno in Italia

Negli anni ‘90, torna a far parlare di sé anche in Italia, partecipando alla soap opera Beautiful e affiancando Bud Spencer nella serie Noi siamo angeli. Nel 2004 lo vediamo cimentarsi in un’esperienza diversa, quella del reality show L’Isola dei Famosi, dove conquista il secondo posto.

Nonostante il passare degli anni, Kabir Bedi non si è mai fermato. Nel 2007 entra nel cast della fiction italiana Un medico in famiglia, mentre nel 2017 recita nel thriller fantascientifico The Broken Key. Nel 2022 si rimette in gioco partecipando al Grande Fratello Vip, dimostrando ancora una volta di essere un personaggio amato e carismatico.

La vita privata

La vita sentimentale di Kabir Bedi è stata altrettanto avventurosa. Si sposa per la prima volta nel 1968 con la modella indiana Protima Bedi, da cui ha due figli, Pooja e Siddarth. Dopo il divorzio, convola a nozze con Susan Humphreys, con cui ha un altro figlio, Adam. Il terzo matrimonio, con Nikki Moolgaoker, si conclude nel 2005, e nel 2016 Kabir sposa la produttrice Parveen Dusanj, con cui vive oggi a Mumbai.

Nonostante i momenti difficili, come la tragica perdita del figlio Siddarth che ha deciso di togliersi la vita, Kabir ha sempre trovato la forza di andare avanti, mantenendo il suo spirito positivo e aperto alla vita.

Nel 2010, Kabir Bedi riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento che celebra il suo contributo al mondo dello spettacolo e il legame speciale con il nostro Paese.

Cosa fa oggi

Nel 2021, Kabir pubblica il suo libro autobiografico, Storie che vi devo raccontare. La mia avventura umana, dove condivide i momenti più significativi della sua vita, tra successi, sfide e lezioni apprese lungo il cammino.

Oggi, Kabir vive a Mumbai, dove continua a dedicarsi ai suoi progetti, diviso tra cinema, televisione e scrittura. Ma non è stato solo Sandokan. Dotato di grande intelligenza e spiritualità, è rimasto profondamente legato al nostro Paese che di certo ha dato una svolta importantissima alla sua carriera. Non è infatti raro vederlo partecipare ad alcuni dei programmi più importanti della nostra televisione, come Verissimo e Domenica In, in cui ha spesso raccontato della sua vita lontana dal set e del grande dolore per la perdita di suo figlio che purtroppo non è riuscito a salvare.