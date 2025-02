Uomini e Donne, tra Francesca Sorrentino e Gianluca è finita prima di cominciare

Fonte: IPA Maria De Filippi,

Un’altra storia da copione che si sbriciola prima ancora di diventare interessante. Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, la coppia che avrebbe dovuto infiammare il post-Uomini e Donne, sarebbero già ai titoli di coda. A rivelarlo, è stato il blogger Amedeo Venza su Instagram, lanciando l’ennesima miccia nel gossip televisivo.

Francesca e Gianluca, indiscrezioni sulla rottura

I soliti beneinformati danno la relazione già per spacciata, e se c’è qualcuno che ama mettere il carico da novanta, quello è Amedeo Venza. “Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male”, ha sentenziato l’influencer, mentre i telefoni squillano a vuoto e Francesca lascia alle amiche il fastidioso compito di respingere Gianluca. Una fine scontata per chi aveva già intravisto le crepe sotto il trucco da soap opera.

A quanto pare, Francesca Sorrentino non ha retto l’onda d’urto del web dopo la sua scelta a Uomini e Donne. Gli attacchi social l’hanno messa alle corde e il fastidio è cresciuto fino a rendere Gianluca un peso insopportabile. Venza non ha perso tempo a sparare l’ennesima bordata: “Le colpe sarebbero di lei, visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca”. Un colpo basso che ha reso ancora più chiaro chi, secondo lui, ha giocato sporco.

A rendere ancora più ingloriosa la chiusura, il dettaglio spifferato da Venza: Francesca avrebbe liquidato Gianluca perché “troppo pesante”. Due settimane, neanche il tempo di disfare le valigie, e la storia è già finita. L’ultima registrazione del programma risale al 4 febbraio e il 13 già si racconta di un naufragio. Tempistiche da record, perfette per il circo del gossip.

Il percorso nel programma e la scelta

Francesca Sorrentino si è tuffata in Uomini e Donne come chi si butta in piscina senza controllare se c’è acqua. Reduce dalla rottura con Manuel Maura, ha varcato le porte del dating show con l’aria di chi sta ancora facendo i conti con il passato. Il pubblico l’ha osservata con il sopracciglio alzato: troppo fresca la ferita, troppo incerta nel muoversi tra i corteggiatori, troppo incline a perdersi nei meandri dell’indecisione, troppa noia da vedere.

Dopo settimane di scelte mancate e tira e molla, e con Gianmarco Meo come ultimo superstite del suo trono, Francesca ha chiesto rinforzi. E tra i nuovi pretendenti ecco spuntare Gianluca Costantino, volto già noto per il suo passaggio al Grande Fratello Vip. La sua entrata ha sollevato più di una perplessità tra gli opinionisti e gli spettatori: ennesimo reality-addicted o colpo di fulmine incompreso?

Intanto, fuori dallo studio, il pubblico social non ha fatto sconti. La scelta di Francesca di preferire Gianluca a Gianmarco ha scatenato un’ondata di malumore. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che la ragazza avrebbe vissuto male la tempesta di critiche online, fino a lasciarsi travolgere dall’effetto boomerang della sua stessa decisione.

Le anticipazioni della puntata clou sono queste: Francesca, inizialmente, voleva lasciare il trono senza scegliere nessuno. Ma Gianluca, da buon maratoneta dei reality, l’ha bloccata e portata dietro le quinte per un chiarimento. Un botta e risposta strategico che ha portato all’uscita insieme, ma senza la classica cascata di petali rossi. Già allora il pubblico aveva colto il sottotesto: l’inizio di qualcosa o la prima scena di un film senza sequel?

Un addio telefonato

Quando Francesca ha realizzato che l’entusiasmo iniziale era evaporato più in fretta di un post su Instagram, ha deciso di sfilarsi dal copione. Gianluca, da bravo ostinato, ha provato a mantenere il sipario aperto, proponendole di frequentarsi lontano dalle telecamere. Ma niente, un bacio di circostanza e una storia che è durata meno di un reel su TikTok.

Le voci di crisi hanno iniziato a rimbalzare fino alla sentenza di Venza: “Nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca”. Un colpo di grazia che suona come un’ultima nota stonata in un motivetto già fuori moda. Ora la palla passa ai protagonisti: sceglieranno di gettare altra benzina sul fuoco o si dissolveranno nell’ennesimo dimenticatoio televisivo?