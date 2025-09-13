Il 12 settembre 2025 è andata in onda la prima serata del Tim Music Awards con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Le pagelle della serata

Rai Uno chiude ufficialmente l’estate con due serate all’insegna della musica, programmate per il 12 e il 13 settembre 2025. Si tratta dei Tim Music Awards 2025, che hanno avuto luogo all’Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il primo di questi episodi ha visto esibirsi sull’importantissimo palco sia dei cantanti della nuova generazione, che pilastri della musica italiana come Laura Pausini, Max Pezzali e Antonello Venditti.

Vanessa Incontrada si ripete. Voto: 6

La padrona di casa dei Tim Music Awards 2025 è Vanessa Incontrada che, ancora una volta, è apparsa bellissima e affascinante sul prestigioso palco musicale con un look total black. La conduttrice televisiva, infatti, ha abbinato una camicetta a maniche lunghe dal taglio seducente con una gonna aderente lungo fino ai suoi piedi, che segnava bene la sua figura. Un outift che certamente le donava molto ma, dopo diverse apparizioni televisive con look dalle tonalità scure, la presentatrice avrebbe potuto puntare stavolta su dei colori più vivaci.

Laura Pausini riapre la polemica. Voto: 5

La prima cantante a calcare il palco dei premi musicali è stata Laura Pausini che ha sorpreso tutti con un look in pelle, composto da stivali alti, pantalone e blusa lunga. L’artista ha acceso il suo look con un particolarissimo collier metallico, che le dava un animo ancora più rock e dei luminosi piercing per capelli.

La musicista ha eseguito un brano molto amato del repertorio nazionale, che è stato di recente al centro di una polemica. Si trattava di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, per cui Laura Pausini ha scritto una cover, che non è stata accolta molto bene dal cantante che ne ha scritto la versione originale.

Dal palco dell’Arena di Verona la musicista ha voluto mandargli un saluto, riaprendo di fatto la polemica che aveva caratterizzato gli ultimi mesi: “Questa è una canzone meravigliosa… Grazie Gianluca per averla scritta”. Laura Pausini si è detta innamorata di questo brano e l’ha descritto come un patrimonio nazionale, avvallando implicitamente la sua scelta di trasformarlo in una cover: “Un po’ nostra questa canzone no?”.

Il Volo, il tenero tributo. Voto: 10

Anche i tenori de Il Volo hanno calcato il palco del Tim Music Awards 2025, cantando diversi brani straordinari. Alla fine della performance, Piero Barone ha voluto fare un omaggio a Ignazio Boschetto, diventato papà da poco: “Per Ignazio è il primo premio che riceve da papà”. Il giovane si è lasciato andare anche a dei commenti sulla sua nuova vita da genitore: “Solo che loro dormono io no”.

Annalisa e Gaia, lingerie look. Voto: 5

Il leitmotiv della prima serata del Tim Music Awards 2025, in fatto di outfit, è stato quello del lingerie look, sposato a pieno da Annalisa e da Gaia. Entrambe le cantanti, infatti, hanno indossato degli outfit molto seducenti e che erano caratterizzati da elementi tipici della biancheria intima. La prima delle due, in particolare, ha scelto una sotto gonna di raso nera con merletto nella parte inferiore, accompagnandola a degli stivali alti e a una blusa lunga trasparente, che lasciava intravedere il reggiseno a triangolo che la cantante indossava al di sotto.

Ma Gaia ha osato ancora di più, sfoggiando un abito lungo davanti e corto dietro in pizzo nero, completamente trasparente, da cui si vedevano le calze in tinta con guepiere.

Look completamente trasparente anche per Rose Villain e Giorgia. La prima delle due cantanti ha scelto un abito nero aderente con dettagli lucenti, mentre la seconda ha optato per un elegante modello in pizzo, nella stessa colorazione.