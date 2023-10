Fonte: Ansa Tale e Quale Show

La terza puntata di Tale e Quale Show ha accolto una nuova arrivata al tavolo della giuria. Si tratta di una “finta” Belen, imitata dalla giovane comica Amelia Villano. Belen si è ben inserita nel flusso del programma e ha strappato più di un sorriso, ma il pubblico dei social sperava che, al suo posto, ci fosse un’altra famosa imitatrice…

Virginia Raffaele, solo lei può imitare Belen?

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più imitati della televisione italiana dell’ultimo decennio. Dalla farfallina in vista alla spallina che cade, la showgirl argentina ben si presta alle prese in giro bonarie. E se c’è qualcuno che ha saputo cogliere il lato più divertente di Belu, quella è Virginia Raffaele, imitatrice d’indubbio talento, tra le più amate dagli italiani.

Raffaele aveva impersonato Belen al Festival di Sanremo 2016, proprio accanto a Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale Show. L’imitazione della comica era stata così spassosa e convincente da passare alla storia del Festival. Indimenticabile al punto da considerare Raffaele – anche tra i concorrenti di Lol – come l’unica imitatrice di Belen, la sola e, scusate il gioco di parole, inimitabile.

Eppure, da quando è stata introdotta la figura di giudice a sorpresa, Virginia Raffaele non è mai stata invitata a prendere parte al Tale e Quale Show. Ci sarà senz’altro da rimediare, visto l’affetto dimostrato dagli spettatori suo social, a tutto scapito di Amelia Villano, anche lei imitatrice di Belen.

Chi è Amelia Villano, la “Belen” di Tale e Quale Show

Ospite della puntata di Tale e Quale Show di venerdì 6 ottobre, è stata Amelia Villano, che per l’occasione ha indossato proprio i panni di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è, assieme a Chiara Ferragni, una delle celebrità che Villano si diverte a imitare sul proprio profilo TikTok. Imitazioni che le hanno fatto guadagnare oltre 500mila follower. Eppure, non hanno convinto il pubblico televisivo, che ha espresso il suo dissenso sui social.

“L’Unica persona che può imitare Belen Rodriguez è Virginia Raffaele!” è la frase più letta su X durante la messa in onda del programma. Insomma, più che una vera e propria critica alla giovane Amelia Villano, si tratta di un omaggio a Virginia Raffaelle. E non abbiamo dubbi che Villano, già rodata alla televisione con la partecipazione a The Voice of Italy, continuerà a far parlare di sé, e la prossima volta in termini decisamente positivi.

Cristiano Malgioglio, il più cattivo dello show

Sono pungenti i commenti social degli spettatori, ma non quanto quelli di Cristiano Malgioglio, il più severo dei giudici di Tale e Quale Show che, anche durante l’ultima puntata, non ha risparmiato le critiche ai concorrenti in gara. “Sembri una macchietta” ha detto ad Alex Belli, accusato di aver interpretato Rosa Chemical in modo eccessivamente mascolino.

Seppur i giudizi più acri, ancora una volta, sono stati riservati a Ginevra Lamborghini. Durante la prima puntata, Malgioglio l’aveva scambiata per la più famosa sorella Elettra. Stavolta, non soddisfatto dall’imitazione di Dua Lipa dell’ex vippona, le ha consigliato: “Potresti imitare tua sorella, qualcosa di più facile”.