Stefano De Martino dopo la telefonata di Bonolis: “Imbarazzato”

Un destino che si incrocia quello di Stefano De Martino e Paolo Bonolis. Quest’ultimo è stato il primo a portare in tv Affari tuoi: correva l’anno 2003 e fu da subito un gran successo. Ora a raccogliere, con ottimi risultati, questa eredità pesante è l’ex ballerino di Amici, che ha rischiato di prendere il posto del conduttore Mediaset anche ad Avanti un altro, il game show di Canale 5.

Stefano De Martino e la proposta di Paolo Bonolis

Di recente sia Paolo Bonolis sia la sua ex moglie Sonia Bruganelli hanno parlato di alcuni contatti con Stefano De Martino per il futuro di Avanti un altro. “Se è vero che avevo pensato a De Martino come sostituto per Avanti un altro? Sì, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Eh vabbè, invece… sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo”, ha confidato il presentatore 63enne.

Ora è arrivata pure la conferma dell’ex marito di Belen Rodriguez, che non ha nascosto quanto gli abbia fatto piacere un tale attestato di stima.

“Mi sono imbarazzato quando me l’ha detto perché ovviamente Paolo è un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio”, ha ammesso a SuperGuida Tv De Martino, raccontando di essere stato costretto a rifiutare per rimanere in Rai e sbarcare ad Affari Tuoi, dove ha preso il posto Amadeus.

“Mi ha fatto molto piacere, poi ovviamente il percorso lavorativo è andato altrove, ma è stato un bel segnale di stima e incoraggiamento nei miei confronti che porto nel cuore”, ha aggiunto lo scugnizzo di Torre Annunziata.

Al 35enne sono poi piaciute le ultime dichiarazioni di Bonolis sul suo conto. Secondo Paolino, “Stefano ha grandissime potenzialità, è molto bravo. Andrà sicuramente migliorando strada facendo. Un percorso di crescita che merita di fare; a me lui piace tantissimo”.

Anche Antonella Clerici crede molto in De Martino

Dopo aver raccolto con successo il testimone di Amadeus Stefano De Martino ha incassato tanti complimenti, tra cui quelli di Antonella Clerici, con la quale ha avuto modo di lavorare ad uno speciale natalizio.

“Bravo Stefano, Affari tuoi è davvero un bellissimo programma, gli mandiamo un abbraccio – ha detto in diretta tv la conduttrice Rai – Ha quel tipo di televisione che piace a me, un po’ incasinata, un po’ divertente, un po’ da compagnia. Dello stare insieme, divertirsi, che è davvero importante in questo periodo”.

Un pensiero, tra l’altro, condiviso da Francesco Paolantoni che, grazie a Stasera tutto è possibile, è diventato anche amico di De Martino. “L’ho incontrato nel 2019 a Made in Sud – ha raccontato l’attore e comico napoletano – Lui conduceva quell’edizione. Ci siamo incontrati lì e da quel momento in poi ci siamo frequentati, a prescindere dalla televisione. Siamo diventati molto amici”.

Paolantoni ha aggiunto che Stefano “era un giovane che aveva una voglia di conoscenza enorme, si ricordava tutto quello che avevo fatto, è uno che studia, che va a vedere le cose. Al di là del talento, è dotato di grande empatia, è simpatico e si fa volere bene. Che fosse un predestinato si capiva subito”.