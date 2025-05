Perché Stefano De Martino è bravo, Antonella Clerici spiega tutto

L'ex marito di Belen Rodriguez continua la sua ascesa in tv e oggi è considerato la punta di diamante della Rai. E la bionda collega svela un retroscena

Stefano De Martino è indubbiamente l’uomo del momento. La sua popolarità è aumentata esponenzialmente grazie alla conduzione di Affari tuoi, game show che ha ereditato da Amadeus e dove ha saputo raccogliere ascolti record. Un conduttore giovane e brillante che piace e convince.

Certo, qualche critica e detrattore non manca ma l’ex marito di Belen Rodriguez ha fatto breccia nel cuore del pubblico. E anche in quello di Antonella Clerici che, dopo aver lavorato con l’ex ballerino ad uno speciale natalizio, ha evidenziato perché la tv dello scugnizzo di Torre Annunziata piace così tanto.

Antonella Clerici elogia Stefano De Martino

Durante una puntata del suo È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha pubblicamente elogiato Stefano De Martino.

“Bravo Stefano, Affari tuoi è davvero un bellissimo programma, gli mandiamo un abbraccio – ha detto la conduttrice Rai – Ha quel tipo di televisione che piace a me, un po’ incasinata, un po’ divertente, un po’ da compagnia. Dello stare insieme, divertirsi, che è davvero importante in questo periodo”.

Antonellina approva dunque la televisione scanzonata e spensierata di De Martino, che ogni sera viene seguito da oltre cinque milioni di spettatori. Tra l’altro non è la prima volta che la Clerici spende parole positive per il collega più giovane.

“Lo seguo da tempo, trovo che si possa definire uno showman: canta, balla, sa intrattenere in modo spontaneo. All’inizio era trattenuto, gliel’ho anche detto: adesso però molla, ‘svacca’ un po’ come sai fare tu. Ormai si è cucito addosso il format”, ha rivelato qualche tempo fa.

Un pensiero, tra l’altro, condiviso da Francesco Paolantoni che, grazie a Stasera tutto è possibile, è diventato anche amico di De Martino. “L’ho incontrato nel 2019 a Made in Sud – ha raccontato l’attore e comico napoletano – Lui conduceva quell’edizione. Ci siamo incontrati lì e da quel momento in poi ci siamo frequentati, a prescindere dalla televisione. Siamo diventati molto amici”.

Paolantoni ha aggiunto che Stefano “era un giovane che aveva una voglia di conoscenza enorme, si ricordava tutto quello che avevo fatto, è uno che studia, che va a vedere le cose. Al di là del talento, è dotato di grande empatia, è simpatico e si fa volere bene. Che fosse un predestinato si capiva subito”.

Dunque, De Martino è un predestinato per Paolantoni. Uno che non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Sempre però con umiltà e la giusta dose di sacrificio.

Il successo di Stefano De Martino

Come tanti altri volti della tv Stefano De Martino si è trovato sicuramente al posto giusto nel momento giusto. Ma, a differenza di molti, ha capito subito di dover investire nello studio e nella preparazione. Perché la bellezza non basta e per questo lui ha sempre puntato su simpatia, empatia, vivacità, dedizione.

Dopo aver appurato di voler fare il conduttore De Martino ha fatto il possibile per ritagliarsi un suo spazio in televisione. E ci è riuscito programma dopo programma, cercando di dare sempre il massimo e mettendosi alla prova di continuo.

Un grande vantaggio di Stefano è stato sicuramente pure il fatto di aver imparato da una fuoriclasse della tv: Maria De Filippi. Anche quest’ultima all’inizio della sua carriera era una sorta di alieno del piccolo schermo: era stato infatti il marito Maurizio Costanzo a spronarla a provare.

Queen Mary ha poi fatto di questo lavoro una vera e propria passione, con tanto studio e solerzia, che hanno sicuramente contraddistinto tutto il suo percorso fino ad oggi.

Una specie di modus operandi che la De Filippi ha provato a trasmettere a Stefano, con il quale ha un rapporto molto stretto fin dai tempi della partecipazione di De Martino ad Amici.