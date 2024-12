Antonella Clerici su De Martino: “Era trattenuto”. Poi il commento su Amadeus

Fonte: IPA Antonella Clerici

“Vorrei lavorare di meno, ma alla fine non ci riesco”. Con queste parole Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista. Attesa il 23 dicembre con Cena di Natale su Rai1, ha parlato della Rai, del momento che sta vivendo, senza lesinare commenti nei confronti dei suoi colleghi, da Stefano De Martino ad Amadeus.

Antonella Clerici, il commento su Stefano De Martino e Amadeus

Per Antonella Clerici, il lavoro è (quasi) tutto: una persona costantemente in movimento, con l’obiettivo di fare di più e di meglio. Non a caso il suo The Voice Kids è tra i programmi più interessanti e autentici del panorama televisivo. Nel 2026, saranno ben 40 gli anni di carriera per lei. E di cose ne ha viste e ne ha fatte, da Sanremo, che oggi è cambiato, fino ai suoi programmi iconici.

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato del suo modo di fare televisione: “Sono così come mi vedete in tv, non ho filtri, è il mio modo di condurre”. In effetti, l’autenticità è il valore che più spesso le viene riconosciuto. Così come la passione per la televisione stessa, di cui è ormai maestra: il 23 dicembre tiene compagnia gli spettatori con Cena di Natale, con un duo che promette scintille: Gianni Morandi e Stefano De Martino.

Su De Martino, al Corriere ha rivelato di non essere sorpresa dal successo che sta ottenendo (come il record di 6 milioni di Affari Tuoi). “Lo seguo da tempo, trovo che si possa definire uno showman: canta, balla, sa intrattenere in modo spontaneo. All’inizio era trattenuto, gliel’ho anche detto: adesso però molla, ‘svacca’ un po’ come sai fare tu. Ormai si è cucito addosso il format”.

De Martino ha preso il posto di Amadeus ad Affari Tuoi: “Un conduttore straordinario, ma ha un carattere particolare, non è facile come sembra: stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare e ha fatto una scelta non di pancia, ma ponderata”, ha rivelato la conduttrice. “Ci sentiamo, so che è sereno e tranquillo, contento. Poi è chiaro e lo sa anche lui che è andato in un tv di nicchia rispetto a Rai1”.

Il suo Sanremo

Di anni dal suo Sanremo ne sono passati: in effetti, la Clerici è stata l’ultima donna a condurre il Festival di Sanremo da sola. Il Festival è cambiato rispetto al passato: “Il conduttore si identifica e coincide con il direttore artistico, mentre fino a un po’ di tempo fa erano due figure distinte”. Anche per il 2025 conduttore e direttore artistico sono due ruoli affidati a una persona: Carlo Conti.

Che, come la Clerici, è un pilastro della Rai (e come lo è stato Amadeus fino al passaggio sul Nove). Ma la Rai non fa sentire nessuno indispensabile: “Ogni tanto mi accorgo anche che le donne vengono trattate in modo diverso, ma io sono una che mette i puntini sulle “i”, non mi tiro indietro. Con tutti i difetti che riconosco alla Rai però sto bene dove sto“, ha confermato la Clerici nell’intervista.