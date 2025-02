Antonella Clerici ieri e oggi, come è cambiata negli anni

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Una cascata di riccioli biondi, occhi di ghiaccio e sorriso contagioso: Antonella Clerici, uno dei volti più amati in assoluto dai telespettatori italiani, è da sempre una certezza alla conduzione, capace di animare senza sforzo tutt’intorno. La sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo è iniziata quando era poco più che una ragazzina, e da allora ne ha fatta di strada sebbene per lei il tempo sembri non passare. Ma com’è cambiata negli anni?

Antonella Clerici, da “Dribbling” a “La Prova del Cuoco”

Per Antonella Clerici tutto ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta: in seguito all’esordio a Telereporter nel 1985, ecco aprirsi la sua esperienza a Dribbling su Rai 2 a fianco di Gianfranco De Laurentis. Fasciata in semplici tailleur e completi eleganti, la giovanissima conduttrice sfoggiava allora un look ben diverso rispetto a oggi: quella che ora è la sua iconica lunga chioma riccioluta era al tempo un carré a sfiorare le spalle.

Se pensiamo ad Antonella Clerici appare però del tutto impossibile non associare il suo volto a La Prova del Cuoco. Il celebre show andato in onda per la prima volta alla fine degli anni novata le ha permesso di farsi conoscere davvero: ed eccola apparire, in quel caso, con la cascata di riccioli dorati che ben conosciamo e i look farsi via via più casual, certo adatti al contesto.

Arriva nel 2005 l’esperienza al timone del Festival di Sanremo (dove tornerà nel 2020 e nel 2025) : è lì che vediamo per la prima volta la conduttrice in sontuosi abiti da sera, dalla gonna ampia e i colori accesi.

Un mood ben più ricercato che farà suo di lì in avanti, con il quale la si ricorda anche alla conduzione di Ti Lascio Una Canzone, dal 2008, ma che saltuariamente ancora abbandonerà in favore di mise più informali come per È sempre mezzogiorno!.

Lo stile mostrato a Sanremo 2025 era sicuramente quello di una donna più matura e consapevole, in forma a dir poco smagliante, ma non sono certo mancati i guizzi di luce a cui la Clerici è affezionata.

Antonella Clerici e la chirurgia: “Perché no?”, quali ritocchi ha fatto

Dotata di una bellezza che pare non sfiorire mai – sicuramente merito in gran parte di Madre Natura – Antonella Clerici negli anni non ha mai fatto mistero di aver liberamente fatto ricorso alla chirurgia estetica.

In svariate occasioni la bellissima conduttrice italiana ha ammesso di concedersi botox e biostimolazione (trattamenti dall’effetto anti-age) due volte all’anno. Più recente, invece, il lifting.

Antonella Clerici e il ritorno a “The Voice Senior”

In seguito allo stop per la malattia, dopo aver aperto le danze la prima serata alla co-conduzione di Sanremo 2025, Antonella Clerici torna in tv con The Voice Senior, noto talent show all’insegna della musica e del divertimento riservato ai cantanti over 60, in onda nella sua quinta edizione da venerdì 21 febbraio in prima serata su Rai1.

La giuria che la affiancherà durante la stagione sarà ancora composta dai coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio: le prime sei delle otto puntate previste saranno dedicate alle Blind Auditions, durante le quali saranno proprio loro ad ascoltare i concorrenti accompagnati sul palco dalla conduttrice, senza la possibilità di vederli ma con la sola emozione a spingerli a girarsi ed inserirli nei rispettivi team.

Al termine della sesta puntata i coach saranno chiamati a scegliere 24 concorrenti che passeranno alla fase del Knock out, ovvero la semifinale. A quel punto tre soli cantanti per ogni squadra accederanno alla puntata finale, in cui sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a decretare il vincitore dell’edizione.