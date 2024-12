Fonte: IPA Antonella Clerici

Siamo ormai pronti a immergerci nel pieno dell’atmosfera festiva, e anche la programmazione dei palinsesti segue la stessa gioia natalizia: il 23 dicembre su Rai1 in prima serata è atteso l’evento Cena di Natale. Alla conduzione Antonella Clerici, e sono tantissimi gli ospiti attesi, da Stefano De Martino in studio a Francesca Fagnani in collegamento da Roma.

Cena di Natale con Antonella Clerici alla conduzione

Si preannuncia uno spettacolo di cucina, musica e storie natalizie: il 23 dicembre è il giorno giusto per mandare in onda Cena di Natale e ritrovare alcuni dei volti più amati della televisione. A partire da Antonella Clerici, conduttrice e padrona di casa, che con il suo sorriso speciale accoglierà gli ospiti in studio. Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time, per il programma è stata pensata una scenografia calda e accogliente, proprio per iniziare la settimana del Natale con la giusta magia. Anche in televisione.

I palinsesti di Natale della Rai sono ricchi di eventi a tema: martedì va in onda Le Note del Natale, mercoledì Stanotte a Roma e giovedì Natale in Casa Cupiello. Cena di Natale va in onda al lunedì, quindi si scontra con il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Gli ospiti di Cena di Natale

Per lo show di Natale, grandi ospiti: a partire da Stefano De Martino, ormai volto fisso della Rai con Affari Tuoi, dove sta ottenendo un successo più che stellare (ha superato i 6 milioni di spettatori). E ancora un altro grandissimo ospite in studio: Gianni Morandi. Stando alle anticipazioni, non mancheranno i momenti di spettacolo, tra musica, divertimento e performance indimenticabili.

In collegamento da Roma, invece, troviamo Francesca Fagnani da Piazza San Pietro in Vaticano, dove conversa con il Cardinale Mauro Gambetti: è un momento speciale, poiché siamo alla vigilia dell’apertura della Porta Santa della Basilica, oltre che l’inaugurazione del Giubileo. Sempre in collegamento, presente Alberto Angela, che invece ci conquisterà con il suo savoir-faire e i suoi racconti, in particolare con la storia del presepe napoletano del Settecento.

Ma gli ospiti non sono ancora finiti: presente Katia Follesa, pronta a regalare più di una risata gli spettatori, e le performance dei 12 finalisti di The Voice Kids, così come di Bianca Guaccero, Nek e Paola Iezzi. Una serata di spettacolo, musica e sorrisi, ma anche cucina: Antonella Clerici, insieme allo chef pluripremiato Massimo Bottura, mostreranno agli spettatori i piatti classici della nostra tradizione a tavola per Natale.

Dove e quando vedere Cena di Natale

Cena di Natale va in onda lunedì 23 dicembre 2024 su Rai1 a partire dalle ore 21,15 in diretta. L’evento è visibile anche su RaiPlay in streaming e on demand. La conduttrice non poteva non essere lei: Antonella Clerici, grande amante del Natale (ha addobbato riccamente la sua Casa nel Bosco). “Con Maelle e Vittorio per me è Natale tutti i giorni, ho decorato tutta la casa perché per me questo periodo deve essere sempre una festa. E poi adoro il freddo, forse per contrasto con il mio spirito solare”, aveva detto nel 2020. Il suo rapporto con il Natale è speciale.