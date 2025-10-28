Stefano De Martino, la Rai cancella il programma con Gianni Morandi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Non è un periodo semplice per Stefano De Martino, che starebbe attraversando una fase delicata sia sul piano professionale che personale. Dopo le ultime vicende private e qualche difficoltà sul fronte degli ascolti con Affari Tuoi, arriva ora un’altra doccia fredda: lo show con Gianni Morandi, annunciato in pompa magna durante il Tg1, sarebbe stato cancellato.

Il programma di Stefano De Martino e Gianni Morandi non si farà

Lo show con Stefano De Martino e Gianni Morandi sarebbe stato cancellato dalla tv di Stato. L’indiscrezione è stata condivisa da Dagospia: secondo quanto riportato, il programma non comparirebbe nei palinsesti dei prossimi mesi, indizio che la macchina organizzativa si sia fermata prima ancora di entrare pienamente in funzione. Dalla Rai, però, nessuna conferma ufficiale: per ora, tutto tace.

Nessuna parola neppure dall’ex marito di Belen Rodriguez e dal cantante bolognese. Il varietà, nelle intenzioni iniziali, doveva omaggiare la grande tradizione del sabato sera televisivo, unendo la leggerezza e la simpatia di Stefano De Martino al carisma e all’esperienza di Gianni Morandi. Un binomio che sulla carta sembrava vincente, ma che non vedrà la luce.

Resta da capire se lo show con Morandi sia stato cancellato del tutto o semplicemente rimandato a data da destinarsi. Forse si tratta solo di un rinvio strategico o forse no. Quel che è certo è che Stefano De Martino sta vivendo un periodo complesso, e il futuro dei suoi progetti televisivi sembra, al momento, tutto da riscrivere.

Il periodo negativo di Stefano De Martino

Negli ultimi mesi Stefano De Martino è finito spesso al centro dell’attenzione per vicende extra televisive: dalla diffusione del video intimo con Caroline Tronelli, al furto dell’orologio a Milano, fino ai rumors di malumori in Rai, dove qualcuno non sarebbe del tutto soddisfatto della sua “immagine pubblica”.

Senza dimenticare le recenti dichiarazioni dell’ex moglie Belen Rodriguez a Belve, dove ha ammesso di aver perso totalmente la stima nei confronti dell’ex ballerino di Amici.

“I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più”, ha dichiarato la soubrette. Ha poi assicurato che l’amore più grande della sua vita è stato Marco Borriello e non De Martino, che ha sposato e dal quale ha avuto il figlio Santiago.

“Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”, ha spiegato l’argentina.

A complicare ulteriormente le cose ci sono i numeri altalenanti di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che De Martino ha ereditato da Amadeus. Alcune puntate hanno perso oltre un milione di spettatori rispetto alla scorsa stagione, con Gerry Scotti che domina la stessa fascia su Canale 5 grazie a La Ruota della Fortuna.

Detto questo, va precisato che il programma mantiene comunque ascolti solidi, con una media di oltre 4 milioni di spettatori e picchi vicini ai 5 milioni. Ma Stefano De Martino non è più il re dell’access prime time, come un anno fa.