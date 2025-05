Fonte: IPA Stefano De Martino

Brusca frenata per Stefano De Martino in Rai. L’ex marito di Belen Rodriguez, considerato da più parti il golden boy della tv italiana, deve fare i conti con una retromarcia da parte della tv di Stato, che ha puntato su di lui dopo l’addio di Amadeus. A quanto pare ben tre progetti del 35enne hanno ricevuto un stop da viale Mazzini. Il motivo? La volontà di evitare eventuali scivoloni dovuta ad un’eccessiva sovraesposizione.

La Rai frena l’ascesa di Stefano De Martino

Stando a quanto ripota Dagospia, “in pochi hanno notato il triplo stop arrivato per Stefano De Martino“. Una decisione presa non per ridimensionare lo scugnizzo di Torre Annunziata bensì per tutelarlo. “Di evitare errori o scivoloni, il dramma del mezzo punto in meno”, fa sapere il giornalista Giuseppe Candela.

Ma quali sono questi progetti che sono stati frenati? In primis il passaggio di Stasera tutto è possibile, che quest’anno ha registrato ottimi ascolti. Si vociferava, per l’ultima puntata con protagonista Emma Marrone ex di De Martino, un passaggio da Rai 2 a Rai 1 ma così non è stato.

“Meglio restare su Rai2 e fare record con le ammiraglie spente”. E poi: “La settimana successiva stop (o rinvio?) alla messa in onda dello spettacolo teatrale annunciato in palinsesto, ritenuto da alcuni troppo debole dal punto di vista televisivo”. Lo spettacolo, dal titolo Meglio Stasera, sta avendo grande successo nei teatri di tutta Italia ed era stata annunciata la messa in onda su Rai1 che però poi è sparita di punto in bianco dai palinsesti della tv pubblica.

E infine, “a Viale Mazzini avevano deciso di testare a inizio giugno un nuovo access da alternare ad Affari Tuoi, niente di fatto. Troppo rischioso: “E se non fa il 30%?”. Meglio allungare il game di una ventina di puntate i pacchi”. Il programma, che quest’anno ha toccato punte del 30% di share, andrà infatti in onda fino al prossimo 28 giugno.

Il futuro di Stefano De Martino in tv

Insomma, quella della Rai sembra una vera e propria strategia per evitare a Stefano De Martino scivoloni e flop, che potrebbero rovinare il suo brillante percorso televisivo. Nonostante questo la tv di Stato punta ancora (e molto) sull’ex ballerino, che potrebbe avere maggiore spazio nella prossima stagione.

Confermato alla guida di Affari tuoi, dove ha sostituito con successo Amadeus, De Martino dovrebbe condurre pure un programma in prima serata. Per questo starebbe valutando un addio a Stasera tutto è possibile anche se al momento non c’è ancora l’ufficialità a riguardo. Di sicuro toccherà confrontarsi con i dirigenti per provare a percorrere la strada migliore.

“Il dottore del programma, l’autore Pasquale Romano – ha rivelato qualche tempo fa il magazine Diva e Donna – sta scrivendo un nuovo programma di prima serata che sembra incentrato proprio sul conduttore. Si intitolerà Tutta l’Italia e l’idea è quella di coinvolgere il pubblico come avviene in Affari tuoi“.

Da tempo si parla inoltre dell’arrivo di Stefano al Festival di Sanremo ma questo sogno di De Martino potrebbe concretizzarsi più in là, magari nel 2027. Nel 2026 la kermesse musicale sarà guidata ancora una volta da Carlo Conti.