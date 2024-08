Fonte: IPA Mara Venier

Agosto volge al termine e già si scaldano i motori della nuova stagione televisiva che avrà avvio nella settimana centrale di settembre. Proprio il 15 del prossimo mese, infatti, dovrebbe andare in onda la prima puntata della stagione 2024/2025 di Domenica In con al timone, ancora una volta, Mara Venier, storica conduttrice dell’amato contenitore domenicale.

Ma nel prossimo autunno la presentatrice TV sarà protagonista anche di un’altra produzione, che farà il suo debutto su Rai 1 a partire da novembre. Si tratta del format Le stagioni dell’amore, un dating show rivoluzionario, che vedrà come protagonisti degli ultrasessantenni.

Le stagioni dell’amore, tutti i dettagli

Mara Venier sarà presto al timone di Le stagioni dell’amore, nuovo format televisivo, che è stato presentato dalla Rai, come novità del prossimo palinsesto autunnale e che andrà in onda a partire da novembre sulla rete ammiraglia. Il programma è un vero e proprio dating show, anche se presenta degli elementi innovativi, che lo possono configurare anche come un esperimento sociale. Protagonisti delle diverse puntate, infatti, saranno delle donne e degli uomini single, che hanno già compiuto sessant’anni, e che si metteranno in gioco per provare a trovare l’amore, tra coloro che partecipano a quest’avventura televisiva.

Per la frequentazione dei protagonisti, però, non verranno organizzati degli incontri in esterna o dei balli nello studio televisivo, anzi, il corteggiamento avrà luogo in modalità virtuale. Coloro che decideranno di partecipare a Le stagioni dell’amore, infatti, verranno rappresentati fisicamente da degli avatar giovani che, guidati dai loro comandi, saranno i veri protagonisti della conoscenza. In questo modo l’anima sempre vitale dei protagonisti verrà messa a nudo e, solo in base a questo, si creeranno delle nuove coppie, attraverso una scelta finale.

Il nuovo programma televisivo andrà in onda dal 9 novembre alle ore 14 e, quindi, Mara Venier accompagnerà il fine settimana dei telespettatori di Rai 1, sia il sabato con il nuovo dating show, che la domenica con la sua Domenica In.

Le differenze con Uomini e donne

Uno dei programmi di punta della fascia pomeridiana di Mediaset è Uomini e donne, che da decenni fa segnare degli ottimi ascolti. Al centro delle diverse puntate del format televisivo ci sono i diversi protagonisti sia del trono over, che di quello classico. La prima differenza tra la produzione, firmata da Maria De Filippi e quella innovativa, ideata da Rai 1, è proprio il fatto che il nuovo programma accoglierà solo protagonisti della terza età e non racconterà i sentimenti delle generazioni più giovani.

Inoltre Le stagioni dell’amore non prevede la presenza di esterne e di altri incontri fisici e avrà una cadenza settimanale e non quotidiana, come il dating show di Canale 5.

In ogni caso Mara Venier è pronta a intraprendere i suoi nuovi impegni televisivi, malgrado i recenti problemi avuti a un occhio, che l’hanno portata a dover subire ben due interventi chirurgici. Oltre alla nuova conduzione, la presentatrice ha in serbo delle novità anche per gli affezionati telespettatori di Domenica In, che dovrebbe prevedere anche un momento di dibattito iniziale, tra ospiti in studio e pubblico.