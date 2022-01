Sonia Bruganelli, dopo le vacanze da sogno a Dubai torna al GF Vip

GF Vip 6: il cast ufficiale

Giornate meravigliose, trascorse all’insegna del relax e del divertimento quelle di Sonia Bruganelli, in vacanza a Dubai con tutta la sua famiglia: l’opinionista del GF Vip ha festeggiato al caldo l’inizio del nuovo anno, facendo provare una certa invidia a tutti i suoi follower.

Sonia Bruganelli, la vacanza super lusso a Dubai

Sonia Bruganelli si è concessa una vacanza super lusso negli Emirati Arabi, tra shopping e tantissimo divertimento: Lady Bonolis ha salutato il nuovo anno al caldo e si sta godendo gli ultimi momenti dei suoi giorni di riposo insieme al marito e ai suoi figli, tra le bellezze di Dubai e attimi di spensieratezza.

Ormai però la vacanza è agli sgoccioli ed è sempre più vicino il ritorno negli studi del Grande Fratello Vip. Nel frattempo le ultime giornate di relax sono passate all’insegna del divertimento, tra gite in battello e ristoranti di lusso: Sonia Bruganelli ha infatti condiviso con i suoi follower i momenti più belli della sua vacanza, suscitando l’invidia di molti.

Insieme a Paolo Bonolis, l’opinionista del GF Vip ha trascorso una giornata in giro in barca, per poi dedicare del tempo alla visita della città vecchia, la Old Dubai. Per concludere l’ultima serata della loro vacanza in bellezza, hanno cenato al tramonto in uno dei ristoranti più prestigiosi della città, dai prezzi davvero stellari, gustando piatti ricercatissimi.

Le giornate di relax però si concludono qui: dopo qualche giorno – da sogno, è proprio il caso di dirlo – lontana dall’Italia, in pausa da tutto e tutti, Sonia Bruganelli è pronta per tornare più carica che mai negli studi del reality show, al fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe, per pronunciare le sue pungenti sentenze sui concorrenti e i loro comportamenti più o meno corretti.

Laura Freddi, l’avventura da opinionista al GF Vip

In queste settimane di assenza, Sonia Bruganelli è stata sostituita da Laura Freddi, che ha occupato il posto da opinionista per due appuntamenti dello show. Una scelta concordata dalla stessa imprenditrice, che ha svelato di essere d’accordo con la scelta della showgirl: nessuna polemica dietro l’ingresso della Freddi, come era stato ipotizzato inizialmente.

“Prima di approdare al GF Vip come opinionista, Sonia Bruganelli mi ha scritto un messaggio meraviglioso, nel quale si diceva di essere molto contenta del fatto che la scelta degli autori fosse ricaduta su di me e di sentirsi sicura di lasciare il suo posto in buone mani”. A confessarlo è stata Laura nel salotto di Verissimo, parlando del suo ruolo di “vice-opinionista” del reality di Canale 5.

“Nonostante le voci che sono circolate – ha chiarito la Freddi – tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis“. E ha aggiunge: “Ci siamo conosciute quando era incinta del suo terzo figlio – ha detto – poi una volta ci siamo incontrate nel suo studio e da lì è nata la nostra complicità. Credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”, ha confessato.