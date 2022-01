GF Vip, Bruganelli ancora assente: Laura Freddi confermata opinionista

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sonia Bruganelli ancora assente al GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis è infatti volata a Dubai per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia, rendendo così necessaria una sostituzione al fianco di Adriana Volpe. Come abbiamo visto, per il ruolo è stata scelta Laura Freddi, che si è perfettamente calata nei panni dell’opinionista commentando le prime dinamiche dei concorrenti non più da telespettatrice ma da esperta in studio.

Perché Sonia Bruganelli non torna il 7 gennaio

Dopo l’acceso diverbio con Alfonso Signorini, la carriera di Sonia Bruganelli al GF Vip sembrava essersi conclusa nel peggiore dei modi. Appianate le divergenze tra il conduttore e l’opinionista, però, il clima si è rilassato e ha portato così al felice ingresso di Laura Freddi. La prima fidanzata famosa di Paolo Bonolis è stata accolta in studio con grande calore, soprattutto dalle persone che hanno lavorato con lei e che le sono amiche.

Occhi puntati su di lei, quindi, nella puntata del 7 gennaio. L’assenza della titolare del posto le consentirà quindi di entrare ancora di più nelle dinamiche del gioco e commentare quanto sta accadendo alla sua amica di vecchia data, Miriana Trevisan, in aperto scontro con Katia Ricciarelli e innamorata di Biagio D’Anelli, ormai fuori dalla casa.

Il debutto come opinionista e il rapporto con Adriana Volpe

Quello di Sonia Bruganelli non è stato di certo un debutto facile. Alla sua prima esperienza come opinionista, Lady Bonolis ha raccolto complimenti e anche molte critiche. Diretta e mai scontata, si è spesso scontrata con la sua vicina di poltrona – Adriana Volpe – con la quale ha dimostrato di non avere troppi punti in comune.

Eppure, con il passare delle puntate, il rapporto si è disteso fino ad arrivare a essere quasi complice. Di certo non è amichevole, ma non è questo che il pubblico si aspettava. Tra le due opinioniste si è comunque creata la giusta sinergia per fare bene e, in questi ultimi giorni di festa, la sua presenza in studio è davvero mancata.

Il caos Miriana Trevisan e l’attesa di nuovi ingressi

Intanto, in quel di Cinecittà, si attendono nuovi e importanti ingressi. Dopo Kabir Bedi, infatti, si è parlato della possibilità di un approdo nella Casa di Delia Duran. Da sciogliere anche il nodo Miriana Trevisan. Il suo rapporto con Katia Ricciarelli si è infatti inasprito, fino a raggiungere toni accesi in puntata e nella Casa.

L’ex marito della showgirl ha parlato addirittura di azioni legali, perché stanco dei continui attacchi rivolti alla madre di suo figlio e sconvolto dalle dichiarazioni di Giacomo Urtis. Il concorrente ha infatti rivelato – per poi ritrattare – alcune cose che riguardano la sua vita privata e diversi dettagli delle sue relazioni precedenti.

Dopo il primo approccio amichevole con Nicola Pisu, poi eliminato dalla gara, Miriana Trevisan ha ritrovato il sorriso al fianco di Biagio D’Anelli, anche lui ormai fuori dalla Casa. Con Katia Ricciarelli è invece scontro aperto. Sembra che tra le due non vi sia la possibilità di un punto d’incontro e, anzi, i toni si stanno facendo sempre più accesi.