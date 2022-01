Sonia Bruganelli, la confessione inattesa sul marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato inevitabile tornare a parlare del triangolo amoroso in auge nella Casa più spiata d’Italia, ossia quello che lega Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. A tal proposito il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto all’attore spiegazioni in merito al rapporto tra lui e le due donne. L’ex concorrente del GF ha così spiegato di vivere un amore libero con la moglie, condizione a cui Delia è da sempre d’accordo.

Dunque Soleil sarebbe il terzo elemento dell’inconsueto triangolo, ipotesi che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai preso però in considerazione. “Io sono molto aperta, capisco anche il loro rapporto ma a me Delia non piace proprio. E poi non potrei mai essere l’altra della situazione”, chiarisce lei. A questo punto il padrone di casa ha interpellato anche le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e la rivelazione di quest’ultima, sul tema del cosiddetto “amore libero” è del tutto inaspettata.

Sonia Bruganelli, la rivelazione su Paolo Bonolis

Interpellata da Alfonso Signorini sulla questione Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge la moglie di Bonolis ha sorpreso tutti con una rivelazione inattesa. Tutto è partito dunque dagli approfondimenti del conduttore sul famoso triangolo amoroso tra Soleil, Delia e Alex, per poi virare sui commenti delle opinioniste sullo stesso spinoso argomento. Nonostante sia stato cacciato dallo studio nel corso della penultima puntata, l’attore di Centovetrine si è infatti ripresentato a Cinecittà tenendo banco con la sua idea personale di amore libero.

Così a un certo punto Signorini ha rivolto alla Bruganelli una domanda ironica: “E Paolo Bonolis è stato mai attratto da uomini?”. La sua risposta immediata ha stupito tutti: “Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo”. A quel punto il conduttore ha provato a farsi raccontare altri dettagli sulla rivelazione, ma senza successo. A richiesta di conferma, la moglie di Bonolis si è limitata a ribadire quanto aveva già detto, mandato frattanto in tilt gli ascoltatori. “Interessante, hai aperto un mondo”, ha risposto infatti Signorini, mentre i fan del reality si sono scatenati a suon di commenti.

La rettifica via social

Al termine della puntata Sonia Bruganelli ha poi rettificato via social le sue dichiarazioni. “Paolo con un uomo? Poi vi racconteremo, non è mai stato con un uomo, ma Paolo è un uomo che piace e piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un avance da parte di un uomo molto famoso che purtroppo non c’è più”. Il post in questione non è più visibile sul suo account, ma il riferimento potrebbe essere legato al compianto Freddie Mercury, che lo stesso conduttore di Avanti un altro ha citato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Intanto molti si chiedono se quella della Bruganelli sia stata una semplice sparata per dare un po’ di brio a un argomento che ormai languiva o invece ci sia del vero, e abbia quindi volutamente deciso di rivelare un aneddoto privato della vita del marito.