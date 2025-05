Sognando Ballando con le Stelle: Fabio Canino commenta gli ascolti bassi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fabio Canino commenta gli ascolti, non proprio esaltanti, di Sognando Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che celebra i vent’anni di Ballando. La trasmissione è andata in onda per la prima volta il 9 maggio, scontandosi con la fiction Tradimento.

Gli ascolti di Sognando Ballando con le Stelle

Nello scontro con Tradimento, Sognando Ballando con le Stelle non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati. La trasmissione di Milly Carlucci ha infatti realizzato il 16.7% di share, pari a 2.407.000 spettatori. La fiction turca invece ha raccolto il 15.9%, con 2.472.000 spettatori e si è aggiudicata la vittoria nella guerra dello share.

I risultati sono stati commentati anche da Fabio Canino, storico giudice di Ballando con le Stelle. Ospite di Mia Ceran a TvTalk, il conduttore ha spiegato: “Essendo un giorno diverso dal nostro, un orario diverso dal nostro, no, credo di no, non ci si poteva aspettare di più”.

Canino ha poi parlato del nome della trasmissione: “Intanto, vorrei dire che abbiamo sdoganato il gerundio, che secondo me è importante. Il nome è orribile – ha riso -. Il programma è una celebrazione dei 20 anni, facendo rivedere dei video (io mi ero pure dimenticato di alcuni concorrenti arrabbiatissimi con noi), ma è anche un premio, un regalo al pubblico, allo zoccolo duro di Ballando, che da anni ci chiedeva di poter vedere ballare i professionisti con altri colleghi. Sono state unite le due cose. E poi cerchiamo un altro, o due, ballerini professionisti che verranno in autunno”.

Sognando Ballando con le Stelle, fra successi e polemiche

Sognando Ballando con le Stelle nasce per celebrare vent’anni dello show di Milly Carlucci. Nel corso delle quattro puntate del programma i giudici e il pubblico scopriranno chi sarà il prossimo ballerino professionista che entrerà nel cast dello show Rai.

Le polemiche, come sempre, non sono mancate e Fabio Canino ha voluto rispondere a chi ritiene che la giuria non sia adatta a valutare dei ballerini professionisti. “È vero che non siamo competenti nella danza – ha detto -. Quello che noi facciamo in giuria e quello che faremo in queste puntate è cercare un personaggio televisivo. Un maestro che sappia stare in televisione. È una sorta di casting pubblico. Non premiamo il ballerino più bravo, sono tutti dei professionisti”.

A trionfare nella prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Janiya Mami e Pasquale La Rocca. Non sono mancati piccoli e grandi problemi da Milly Carlucci con il tacco della scarpa incastrato a Nathalie Guetta che è caduta al termine della sua esibizione con Simone Di Pasquale.

“Non è uno spin-off né un’operazione nostalgia – aveva raccontato la conduttrice prima dell’inizio della trasmissione in una conferenza stampa -, ma un vero casting televisivo, in diretta, per selezionare il nuovo maestro o la nuova maestra che entrerà nel cast ufficiale dell’edizione autunnale […] Essere qui dopo vent’anni – aveva concluso Milly Carlucci – è quasi un miracolo, ma è anche la prova che Ballando è più di un programma: è una famiglia che continua a crescere e a sorprendere”.