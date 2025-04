Serale di Amici, Cristiano Malgioglio fa infuriare le insegnanti: la provocazione di Pettinelli

La gara è sempre più agguerrita e, mentre i concorrenti tirano fuori le unghie per aggiudicarsi un posto in finale, anche giudici e insegnanti sembrano diventare sempre più nervosetti. Inizia con i nervi a fior di pelle la quinta puntata del Serale di Amici di questa stagione. Al centro della scena c’è il giudice Cristiano Malgioglio, i cui pungenti commenti hanno fatto andare su tutte le furie le insegnanti Anna Pettinelli e Alessandra Celentano.

La provocazione di Anna Pettinelli

La puntata di sabato 19 aprile si è aperta con una sfida tra ballo e canto, con Alessia contro Nicolò, un energico paso doble contrapposto a una versione decisamente rock della hit Sinceramente di Annalisa. La sfida è stata vinta dalla ballerina Alessia, che si è guadagnata il favore di due giudici su tre. A esibizione finita, però, l’atmosfera in studio è diventata glaciale e il “merito” è l’atteggiamento provocatorio della coach Anna Pettinelli.

Mentre Cristiano Malgioglio commentava l’esibizione di Alessia, lodandole la forza espressiva e l’eleganza, l’insegnante avversaria ha iniziato a sbadigliare, fingendo di addormentarsi alle parole del giudice. Un gesto che non è affatto piaciuto a Malgioglio che ha prontamente rimproverato l’insegnante di canto e a nulla è valso il tentativo di Maria De Filippi di riportare la pace in studio. La tensione tra Malgioglio e Pettinelli, scoppiata fin dall’inizio del Serale, non sembra destinata a finire. Poco male considerato che, senza mai sfociare nella maleducazione e sempre con tanta ironia, i battibecchi tra i due sono tra i siparietti più divertenti di ogni puntata di Amici.

Malgioglio rimette in riga Alessandra Celentano

Dopo il battibecco con Anna Pettinelli, Cristiano Malgioglio continua a guadagnarsi l’ira dei coach di Amici. Stavolta, a litigare con il frizzante giudice è Alessandra Celentano a causa di una discutibile concezione di cosa sia lo charme. Celentano lancia un guanto di sfida tra Chiara e Francesca: “Non ci sarà tecnica, ma eleganza, classe e charme” scrive l’insegnante nella sua lettera. Ancor prima che inizino le esibizioni, però, Malgioglio interviene: “Questa lettera è inutile, non ha senso” sbotta, sottolineando come lo charme sia “qualcosa di soggettivo”. Lei si difende, ma i due non riescono a trovare un accordo. “Mi si alza la pressione a litigare con lei” conclude il giudice.

E la discussione prosegue anche ad esibizioni concluse, quando Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare, spiegando di non riuscire a capire “lo charme nella danza”. Alessandra Celentano lo attacca ancora più duramente: “Se non riesce a capire lo charme nella danza non deve stare lì, non è in grado di giudicare”. Anche Amadeus e Elena D’Amario concordano con la saggia visione di Malgioglio. “Lo charme è soggettivo” afferma il primo; “lo charme nella danza come nella vita esiste, non ha nulla a che vedere con la tecnica, è puro magnetismo. In danza è importante come lo fa, anche un minimo movimento. Però è soggettivo” spiega la seconda. Infine, persa la battaglia retorica, la guerrigliera Celentano è costretta a tornare al suo posto in silenzio, ma solo fino alla prossima sfida.