“Sento ancora la vertigine”: Elodie senza segreti nella docuserie sulla sua vita

Da Beyonce a Lady Gaga, fino ai nostrani Mahmood, Tiziano Ferro e Emma Marrone: i cantanti sono sbarcati al cinema e sulle serie tv, scegliendo la forma del documentario e dell’autobiografia per svelare ai fan tutti i retroscena del successo.

L’ultima ad aggiungersi alla lista è Elodie, che ha annunciato l’arrivo di Sento ancora la vertigine, la docu-serie a lei dedicata. L’annuncio è arrivato dalla cantante stessa, che ha condiviso la locandina della serie sul suo canale Instagram.

La serie che racconta la vita di Elodie

Una produzione Groøenlandia in collaborazione con Prime Video, è proprio sulla piattaforma streaming di Amazon che, a partire dal 20 febbraio, si potrà guardare Sento ancora la vertigine. La docu-serie, prodotta da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sarà composta da tre episodi, tutti diretti dal giovane regista italiano Nicola Sorcinelli.

Tre episodi per ripercorrere, attraverso le immagini video, i momenti più importanti della carriera di Elodie: dalla sfida per trovare la canzone giusta per Sanremo 2023 al suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.

In arrivo anche il nuovo album Ok.Respira

A dieci giorni di distanza dall’uscita della docu-serie, arriverà anche il nuovo album di Elodie, quarto lavoro in studio della cantante romana. Il titolo sarà Ok.Respira, lo stesso del singolo anticipatore di dicembre, che si era fatto notare per il testo spiccatamente femminista: ‘Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo / non mi giudicare se perdo il controllo’.

Tra i brani di Ok.Respira ci sarà anche Due, la canzone che Elodie porterà sul palco di Sanremo 2023. Un brano ancora inedito (così come richiede il regolamento del Festival) ma che ha già fatto parlare di sé. La canzone parla di un amore finito, con un certa qual vena di rivalsa: ‘Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue’.

E fan ed esperti ipotizzano che sia stato il grande amore con Marracash, ormai conclusosi, ad aver ispirato la cantautrice. Ma se sul palco Elodie resta legata al passato, nella vita lontana dai riflettori guarda al futuro, progettando la convivenza con il nuovo fidanzato Andrea Iannone (ex di Belen Rodigruez).

Dal palcoscenico allo schermo, la svolta da attrice di Elodie

Sento ancora la vertigine non rappresenta l’esordio di Elodie sullo schermo. L’ex concorrente di Amici ha infatti già debuttato al cinema, come una vera e propria attrice, nel film Ti mangio il cuore, del regista pugliese Pippo Mezzapesa.

La pellicola, che racconta una cruenta e reale storia di malavita ambientata in Puglia, ha svelato le doti di attrice della cantante nata a Roma ma che in Puglia ha vissuto a lungo. Al punto da farle guadagnare, alla sua prima interpretazione cinematografica, il premio Silvana Mangano per l’attrice rivelazione ai Bif&st 2023.

Anche nei panni di attrice, però, Elodie non ha dimenticato la vocazione musicale e, proprio per il film di cui è protagonista, ha scritto e interpretato il brano Proiettili, il cui video clip, ambientato nella Salina di Margherita di Savoia è un omaggio alle bellezze della Puglia.