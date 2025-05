Sarabanda Celebrity, le pagelle: Tatangelo perfetta (9), Bisciglia rivelazione assoluta (8,5)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Sarabanda Celebrity: Tatangelo domina, Bisciglia stupisce

La prima puntata di Sarabanda Celebrity è andata in onda su Italia 1 domenica 25 maggio 2025, riportando sullo schermo lo storico format musicale condotto da Enrico Papi. Con un cast tutto vip, diviso in una squadra femminile e una maschile, il programma ha puntato su nuove sfide, un pizzico di nostalgia anni 2000 e una gara musicale che ha riservato più di una sorpresa. Ecco le nostre pagelle.

Anna Tatangelo regina assoluta. Voto: 9

Ha lasciato tutti a bocca aperta, ma senza mai alzare la voce. Anna Tatangelo si è imposta come la concorrente più preparata della serata, indovinando brani, cantanti e superando ogni prova con una naturalezza spiazzante. Concentrata, reattiva, sicura di sé: sembra nata per Sarabanda. E non ha mai perso il sorriso, neanche nelle sfide più complesse. La regina indiscussa della serata.

Filippo Bisciglia sorprendente. Voto: 8,5

Chi si aspettava che il conduttore di Temptation Island fosse un asso della musica? E invece è proprio lui, Filippo Bisciglia la vera rivelazione della serata. Preciso, rapido, sempre pronto a pigiare il pulsante con la risposta giusta. Ha spiazzato tutti con la sua cultura musicale e un’attitudine da vero concorrente. Non solo bello e simpatico, ma anche super preparato.

Giulia Salemi brillante e solare. Voto: 8

Ha portato freschezza sul palco con la sua ironia e una bellezza radiosa. Ma Giulia non si è fermata all’apparenza: ha indovinato il cantante misterioso Scialpi con uno slancio che ha conquistato il pubblico. Sempre pronta, sempre sorridente, ha dimostrato di sapersela cavare anche quando il gioco si fa serio. E quel tocco di autoironia non guasta mai.

Sabrina Salerno agguerrita. Voto: 7,5

Da icona degli anni ’80 a concorrente senza paura: Sabrina ha dimostrato di avere ancora tutta la grinta per dominare il palco. Ha riconosciuto Mal nel secondo cantante misterioso e si è lanciata nelle sfide con determinazione e spirito competitivo. Elegante e combattiva, ha dato filo da torcere a tutti, dimostrando che la passione per la musica non ha età. Unico errore? Sentendo la voce di Marco Mengoni afferma convinta: “Questo è Alex Britti!”. Insomma, una confusione che vale la gaffe della serata, ma Salerno rimane iconica e perfetta per il programma.

Rosa Chemical fuori dagli schemi. Voto: 7

Porta il caos buono, quello che fa bene allo show. Rosa Chemical è un turbine di simpatia, si prende in giro da solo e diverte anche quando sbaglia. Non è tra i più forti sul piano tecnico, ma la sua presenza è fondamentale per rompere i ritmi e tenere viva l’atmosfera. E anche se a volte sembra distratto, è sempre nel cuore del gioco.

Sergio Friscia intrattenitore puro. Voto: 6,5

Con lui non ci si annoia mai. Non sarà il più veloce con le canzoni, ma con le battute è un fulmine. Sergio Friscia tiene alto il ritmo della serata con la sua verve comica, anche se sul piano del gioco non incide particolarmente. Però fa squadra, alleggerisce, e regala momenti di leggerezza necessari. Fondamentale, ma non per la vittoria.

Orietta Berti colpo di classe. Voto: 7

All’inizio sembrava un po’ defilata, quasi spaesata dal ritmo incalzante del gioco. Ma poi, all’improvviso, tira fuori l’asso nella manica. Orietta Berti vince la sfida del Ruba Jolly, si porta a casa due Jolly fondamentali della squadra avversaria e manda in vantaggio il suo team con una mossa da vera stratega. Lo studio esplode in un applauso meritato: la signora della musica italiana conquista il rispetto di tutti, con la grazia di chi non ha bisogno di dimostrare nulla.

Riccardo Fogli riemerge con Despacito. Voto: 6,5

Sembrava destinato a passare inosservato, e invece… sorpresa! Riccardo Fogli si sveglia nel momento più inaspettato e vince un Ruba Jolly in coppia con Giulia Salemi, indovinando a tempo record nientemeno che Despacito. Un’impresa che lascia tutti a bocca aperta e regala un’improvvisa scarica di adrenalina alla sua serata. Poco presente fino a quel momento, ma questo exploit gli vale qualche punto extra e un applauso sincero.

Enrico Papi instancabile. Voto: 7,5

Non c’è Sarabanda senza Enrico Papi. Il conduttore è tornato al suo show con lo stesso entusiasmo di sempre, mescolando battute nonsense e richiami nostalgici. Lancia tormentoni, scherza con i concorrenti e guida il gioco con ritmo serrato. Un grande classico che non delude mai, anche se il rischio “già visto” è sempre dietro l’angolo.