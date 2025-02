Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 sta riscontrando un grande favore in termini di pubblico, visto che la kermesse canora sta facendo segnare dei dati d’ascolto davvero alti. Ma anche sui social network la manifestazione musicale sta riscontrando un grande seguito. Molti sono i cantanti che sono al centro, infatti, dei meme più divertenti della rete.

Elodie, i meme sui suoi look

Elodie è una delle artiste più commentate del Festival di Sanremo 2025. I look scelti dalla cantante, infatti, hanno destato la curiosità dei telespettatori, che hanno creato dei meme con protagonisti i suoi outfit. Nella prima serata del festival musicale, infatti, l’artista ha indossato un abito grigio luminoso che, grazie alla creatività del popolo del web, è stato paragonato alla carta stagnola.

Ma anche il meraviglioso abito bordeaux indossato da Elodie nella seconda serata del Festival di Sanremo, è stato preso di mira dall’ironia della rete. In particolare il boa che accompagnava il vestito si è trasformato online in uno spolverino per catturare la polvere.

Fedez, le lentine nere scatenano i social

Fedez, negli ultimi tempi, è stato spesso al centro di polemiche e scandali. Poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, infatti, delle rivelazioni di Fabrizio Corona hanno puntato l’attenzione di tutti su di lui e sui presunti tradimenti ai danni di Chiara Ferragni. Ma anche una scelta di stile, che il cantante ha effettuato per presentarsi sul palco dell’Ariston, ha fatto discutere molto il mondo del web.



Si tratta della decisione d’indossare delle lentine che simulano delle pupille nere dilatate. Lo sguardo del rapper è stato paragonato, sui social, a quello di teneri animaletti o personaggi dei cartoni animati.



Ma il cantante è stato al centro anche dell’ironia di chi paragona i suoi occhi a quelli di chi è molto stanco per non aver dormito bene, forse proprio per guardare le puntate della kermesse musicale.

Il make-up di Lucio Corsi e dei Coma Cose

Tra le scelte di stile più chiacchierate del web anche il trucco scenografico di Lucio Corsi e dei Coma Cose.



Molti hanno ironizzato sui social network sul make-up ‘leggero’ scelto dagli artisti.

Ma non sono mancati anche i meme sulle mosse del duo musicale e, in particolare, sul momento in cui si tengono le mani, anche se sembrano allontanarsi, paragonato a tutti quei momenti in cui due vicende sembrano più lontane che mai.

Achille Lauro, il completo bianco gessato

Cambio di look, al Festival di Sanremo 2025, per Achille Lauro. Il cantante aveva abituato i telespettatori a degli outfit fuori dalle righe, mentre, nell’edizione attuale, ha optato per capi d’abbigliamento eleganti e chic.



Se il completo nero della prima serata è stato paragonato a quello di un noto personaggio dei cartoni animati anni ’90, Milord di Sailor Moon, il completo gessato della seconda puntata è protagonista di tantissimi meme.

Le lacrime Francesca Michielin

Francesca Michielin ha aperto la sua avventura al Festival di Sanremo 2025 con un imprevisto, visto che è caduta dalle scale dell’Ariston ed è stata costretta a indossare un tutore.



Già protagonista dei meme del web per questo incidente, adesso l’ironia social è mirata a commentare le lacrime che hanno concluso la sua ultima esibizione. Questo momento della kermesse canora, infatti, è stato paragonato sul web a tantissimi altri in cui si può cadere nello sconforto o nella commozione.

Cristiano Malgioglio, super star dei meme

Anche se è approdato a Sanremo 2025 non in veste di cantante ma di co-conduttore della seconda serata, Cristiano Malgioglio è il protagonista assoluto dei meme, che sono stati pubblicati sui social networks.



I look dell’artista hanno particolarmente impressionato i telespettatori. Lo strascico rosso, in particolare, è protagonista di diversi post social ma anche le pantofole a forma di panda e altri dettagli dei suoi abiti.



Perfino alcune sue uscite e i suoi siparietti sul palco hanno destato l’attenzione del web.