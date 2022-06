Sanremo 2023, Amadeus vuole ancora Drusilla Foer

Fonte: Getty Images David di Donatello, Drusilla Foer oltre il dress code: l’abito rosso è un azzardo vincente

Squadra che vince non si cambia: pare che Amadeus voglia al suo fianco di nuovo Drusilla Foer per il Festival di Sanremo 2023. Si tratta ovviamente ancora di voci di corridoio, ma non stupisce affatto che il direttore artistico della kermesse musicale desideri avvalersi di una forte presenza scenica come quella della nobildonna toscana, che in più di un’occasione ha saputo dare prova di una conduzione fresca, allegra e brillante.

Sanremo 2023, Drusilla Foer di nuovo sul palco dell’Ariston

Drusilla Foer, per la gioia di tutti i suoi fan, potrebbe salire di nuovo sul palco dell’Ariston. Ad annunciarlo il portale TvBlog, che ha lanciato l’indiscrezione sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, la cui macchina organizzativa ha già preso il via. A tornare nuovamente come conduttore e direttore artistico per la quarta volta di fila sarà Amadeus, che è già stato confermato anche per l’edizione 2024.

Proprio nelle prossime settimane il presentatore sceglierà il cast dei Big in gara, e si prevedono già dei colpi di scena. In base alle indiscrezioni, proprio nei giorni scorsi Amadeus avrebbe espresso il desiderio di avere al suo fianco Drusilla Foer direttamente a Gianluca Gori, l’attore e regista che porta in scena il personaggio.

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di definitivo, ma pare che la notizia sia stata accettata di buon grado dalla nobildonna della tv, che già nella scorsa edizione ha conquistato il cuore del pubblico con la sua grazia e la sua ironia. Il ruolo di Drusilla sul palco dell’Ariston è ancora da scoprire: secondo il portale dedicato alla tv la Foer potrebbe la protagonista di un segmento televisivo correlato direttamente al Festival, come per esempio il PrimaFestival.

Sicuramente l’esperienza di Sanremo le ha aperto una serie di porte, tanto da essere stata scelta dal direttore dell’intrattenimento Rai Stefano Coletta per affiancare Carlo Conti nella serata di premiazione dei David di Donatello e come padrona di casa dell’Almanacco del giorno dopo, che sta già riscuotendo un buon successo.

Sanremo 2023, cosa sappiamo sulla 73esima edizione

Amadeus è stato confermato alla guida della kermesse musicale più importante d’Italia anche per il 2023 e il 2024: dopo il grandissimo successo delle edizioni del Festival di Sanremo da lui curate, era quasi scontato che gli venisse ancora affidata la direzione artistica della kermesse canora.

La notizia è stata diffusa appena un mese dopo la fine della 72esima edizione, che ha registrato un enorme successo. “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta – aveva dichiarato il conduttore -. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare“.

Di recente invece Amadeus ha svelato le date delle cinque serate del Festival, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023, come sempre in diretta su Rai 1, dal Teatro Ariston di Sanremo. È ancora un mistero sui Big in gara, ma proprio nelle prossime settimane il direttore artistico si metterà al lavoro per decidere i prossimi partecipanti. “Non vedo l’ora di ascoltare le canzoni per il prossimo Sanremo, le ascolterò quest’estate. Lunedì uscirà il regolamento ufficiale riguardante la serata delle cover”, ha dichiarato.