Sanremo 2022, come è andata la terza serata

Sanremo 2022, i look del 3 febbraio, terza serata

Il talento di Drusilla Foer, il monologo di Saviano e tanta musica: la terza serata del Festival di Sanremo 2022 è stata caratterizzata da grandi personalità e molto show. Superospite Cesare Cremonini che ha regalato al pubblico dell’Ariston una performance da stadio.

Le canzoni di ieri sera

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 ha visto salire sul palco tutti i cantanti in gara. Favoritissimi dai bookmakers, Blanco e Mahmood hanno stregato, ancora una volta, il pubblico dell’Ariston. Straordinaria anche Elisa che ha conquistato il secondo posto, seguita da Gianni Morandi.

Fra i momenti più interessanti della serata lo scambio di battute sul palco fra Drusilla Foer e Iva Zanicchi, quest’ultima fra i cantanti in gara. “Quanto sei alta!”, ha detto l’artista rivolgendosi alla co-conduttrice. “Più di te”, ha replicato lei e Iva ha aggiunto prontamente: “Ha anche altre cose più di me”. Infine Drusilla ha affermato: “Tante cose. Sono colta”.

Fra i momenti musicali migliori l’esibizione di Cesare Cremonini. Il cantante ha presentato il brano La ragazza del futuro e ha eseguito un medley dei suoi successi. “Sono molto contento di tornare finalmente a cantare dal vivo, negli stadi. È finalmente arrivato, speriamo tutti, il momento di ripartire”, ha svelato.

Classifica e risultati

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha svelato, insieme a Drusilla Foer, la classifica generale, frutto della somma del Televoto e della Giuria Demoscopica 1000.

Mahmood e Blanco – Brividi Elisa – O forse sei tu Gianni Morandi – Apri tutte le porte Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Fabrizio Moro – Sei tu La rappresentante di lista – Ciao Ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Michele Bravi – Inverno dei fiori Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Aka7even – Perfetta così Achille Lauro – Domenica Noemi – Ti amo non lo so dire Rkomi – Insuperabile Matteo Romano – Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob e Hu – Abbi cura di te Giusy Ferreri – Miele Le Vibrazioni – Tantissimo Yuman – Ora e qui Ana Mena – Duecentomila ore Tananai – Sesso Occasionale

I commenti sulla serata

Drusilla Foer è stata senza dubbio la grande rivelazione della terza serata del Festival di Sanremo 2022. La co-conduttrice ha illuminato il palco dell’Ariston con la sua intelligenza, le battute mai scontate e la simpatia. Un vero e proprio trionfo, così tanto che sui social il pubblico ha chiesto a gran voce di darle maggiore spazio. Straordinario il suo monologo, in grado di mostrare il talento di una grande artista. “Non voglio ammorbarvi a quest’ora con parole sulla fluidità, sull’integrazione, sulla diversità – ha detto -. Diversità non mi piace perché ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che proprio non mi convince. Quando la verbalizzo sento sempre di tradire qualcosa che penso o sento. Le parole sono come le amanti quando non si amano più vanno cambiate subito. Un termine in sostituzione potrebbe essere unicità, perché tutti noi siamo capaci di coglierla nell’altro e pensiamo di esserlo. Per niente, perché per comprendere la propria unicità è necessario capire di cosa è composta, di cosa siamo fatti”.