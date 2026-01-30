La Ruota dei Campioni non va in onda stasera 30 gennaio, Gerry Scotti sospeso: il motivo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Gerry Scotti

Venerdì sera diverso dal solito, quello che attende i spettatori di Canale 5. Il 30 gennaio 2026, infatti, La Ruota dei Campioni non va in onda in prima serata e l’assenza di Gerry Scotti ha subito acceso la curiosità degli affezionati del game show. Stop improvviso o scelta strategica? La risposta arriva direttamente dal palinsesto Mediaset, che per una sera rimescola le carte.

Perché La Ruota dei Campioni non va in onda

Niente allarmismi: la mancata messa in onda de La Ruota dei Campioni non è una bocciatura né tantomeno una sospensione punitiva per Gerry Scotti. Certo, la preoccupazione c’era viste le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona che hanno riguardato anche il conduttore di punta di Mediaset. Il game show, però, si prende semplicemente una pausa programmata per lasciare spazio a una nuova fiction di Canale 5. Stasera, infatti, la prima serata è dedicata al debutto di Colpa dei sensi, con Gabriel Garko e Anna Safronick, che segna un nuovo investimento della rete sulle serie tv italiane.

La scelta rientra in una strategia di rotazione dei contenuti, sempre più frequente nei palinsesti generalisti. Dopo il buon esordio dello speciale in prima serata, Mediaset ha deciso di concentrare il programma sulla fascia che meglio ne valorizza il ritmo e il pubblico, evitando sovrapposizioni in una serata particolarmente affollata. “Zio Gerry” e Samira Lui rimangono nell’access prime time, quindi, con il game show che dà ancora del filo da torcere al concorrente di Rai 1 regalando un testa a testa settimanale con Stefano De Martino.

Proprio qui si gioca una partita importante: La Ruota della Fortuna è chiamata a tenere testa al momento d’oro di Affari Tuoi, che continua a macinare numeri altissimi. Per Scotti, dunque, non si può parlare di una vera e propria pausa ma un semplice cambio di campo studiato per rafforzare la presenza del game show dove conta di più.

Le polemiche su Gerry Scotti

Negli ultimi giorni il nome di Gerry Scotti è finito al centro del dibattito per le accuse lanciate da Fabrizio Corona, poi smentite con decisione dal conduttore. Scotti ha parlato di “falsità imbarazzanti”, ricevendo anche la difesa pubblica di Cristina Cellai, ex volto di Passaparola, che ha chiarito: “Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe”.

È bene però chiarirlo, a scanso di equivoci: la pausa di La Ruota dei Campioni non ha alcun legame con queste vicende. Si tratta solamente di un pessimo tempismo, ma che fa sorridere. Lo stop infatti era già previsto nei palinsesti Mediaset e non è una conseguenza della bufera mediatica degli ultimi giorni.

Colpa dei sensi, stasera la fiction con Gabriel Garko

A occupare lo spazio lasciato libero dal game show è Colpa dei sensi, nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safronick. La serie, composta da sei episodi distribuiti in tre prime serate, va in onda da stasera alle 21.20 e segna il ritorno deciso di Canale 5 sulle storie seriali dopo il debutto il 28 gennaio della fiction Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci (che ha fatto un boom di ascolti).

Una scelta che guarda al pubblico affezionato alla serialità made in Mediaset e che non esclude affatto un ritorno imminente de La Ruota dei Campioni. Per ora, Gerry Scotti resta saldo al suo posto: cambia solo l’orario, non il rapporto con il pubblico.