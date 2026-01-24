La Ruota dei Campioni, le pagelle: Gerry Scotti si commuove (8), Marcella Bella tosta e indipendente (7)

Gerry Scotti torna al centro dello studio con "La Ruota dei Campioni" e accompagna concorrenti e ospiti in una serata fatta di sfide e momenti di spettacolo: le pagelle

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti si commuove a "La Ruota dei Campioni"

Nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni: nella puntata di venerdì 23 gennaio 2026, Gerry Scotti è tornato al centro dello studio affiancato da una Samira in versione wow, con un look che non è passato decisamente inosservato.

Tra ritorni attesi, momenti di spettacolo e qualche scivolone, la vera punta di diamante sono però ospiti e campioni fortissimi, pronti a darsi battaglia in una puntata serrata, dove il ritmo non cala mai e ogni sfida pesa più della precedente. Le nostre pagelle.

Andrea, il più fortunato della prima manche (8)

Giovanissimo, futuro ingegnere, sempre sorridente e con un’incredibile fortuna dalla sua parte. Andrea, fin dalla prima manche, non lascia praticamente spazio ai rivali e dimostra di avere la dea bendata come alleata fissa. Le sue giocate sono un concentrato di colpi di scena positivi: mentre c’è chi finisce in bancarotta o inciampa in girate decisamente sfortunate, lui atterra senza troppi sforzi sullo spicchio da 4.000 euro.

Nel frattempo Enos si trattiene a fatica dall’inveire ogni volta che incappa in un errore, mentre il giovane campione procede spedito e macina un tabellone dopo l’altro confermandosi uno dei protagonisti assoluti della serata. Oltre alla fortuna, però, a colpire è anche la lucidità con cui affronta ogni scelta, senza farsi distrarre dal ritmo serrato o dagli errori degli avversari. Una partenza così solida mette subito le cose in chiaro e alza l’asticella della gara.

Rita Pavone, piccola grande donna (9)

Quando il Triplete si accende sui tabelloni dedicati a Rita Pavone, l’atmosfera in studio cambia immediatamente. La “ragazza irresistibile” scende le scale sulle note della sua iconica Geghegè e il pubblico esplode, lasciandosi travolgere dalla nostalgia.

È un momento di grande musica e di televisione fatta bene, tra ricordi condivisi e rimandi a Gian Burrasca, che riaffiorano nel racconto e rafforzano il legame tra Rita e Gerry.

Poi Rita canta Niente, brano scritto da suo figlio che parla di resilienza e forza interiore. Un’esibizione intensa, asciutta, che chiude il quadro senza bisogno di aggiungere altro.

Samira Lui, colonna portante con la musica nel cuore (8)

Samira è ormai una presenza indispensabile per il successo de La Ruota. Fedele braccio destro del tabellone, in questa puntata la showgirl ha stupito tutti con un outfit davvero incredibile. Ma non è solo una questione di stile: nel corso delle manche, la sua presenza si fa sentire eccome.

Ride, scherza, tifa apertamente per i concorrenti e si lascia andare a piccoli aneddoti che, puntata dopo puntata, permettono agli spettatori di conoscerla un po’ meglio.

Nella manche dedicata alla musica, Samira racconta infatti il suo grande amore per il cantautorato italiano. I suoi riferimenti? Nomi come Battiato e Battisti: artisti che ha ascoltato fin da bambina e che continuano a far parte del suo immaginario musicale. Il suo contributo, nel corso della puntata, si misura anche nella capacità di accompagnare i tempi televisivi, sostenendo il gioco senza mai rubare la scena e diventando un punto di riferimento costante per pubblico e concorrenti.

Marcella Bella, tosta e indipendente (7)

La seconda ospite speciale della serata è Marcella Bella, che scende le scale e, già dalle prime note, in studio si capisce subito che sta per arrivare una hit. Pelle Diamante, a suon di “forte, tosta, indipendente” fa cantare tutti e accende l’atmosfera, con Gerry che si lascia trascinare dall’energia del brano.

C’è poi spazio per il racconto e per il legame che unisce Marcella al conduttore, un rapporto che va oltre il palco e che nasce da una frequentazione sincera: si conoscono da tempo, si vedono spesso e condividono anche pranzi insieme. Un affetto evidente, che Marcella ricambia con parole piene di stima: “Gianni ti segue sempre”, dice, citando il fratello.

Gerry Scotti, un turbinio di emozioni (8)

Per Gerry Scotti, ormai, La Ruota è sinonimo di casa. Un format e uno studio in cui si muove con naturalezza assoluta, riuscendo ad avvicinarsi agli spettatori proprio perché non trattiene reazioni ed emozioni.

Nel corso della puntata imita Malgioglio, scherza con i concorrenti, gioisce per le giocate, prova a indovinare i tabelloni e, soprattutto, si lascia andare. Si emoziona davvero, senza filtri. E durante L’ultima poesia cantata da Marcella Bella, le lacrime diventano impossibili da controllare. È proprio questa familiarità con il format a permettergli di abbassare le difese e mostrarsi per quello che è, senza sovrastrutture.

Lo scambio tra Boldi e Sordi (5)

In un gioco come La Ruota dei Campioni, dove parole e lettere sono tutto, basta davvero poco per inciampare. E nell’ultima parte della partita, durante il tabellone dedicato al cinema, la difficoltà si fa evidente e regala anche qualche momento involontariamente divertente.

Quando arriva il momento di indovinare la frase legata a Il malato immaginario, il concorrente sbaglia clamorosamente e dice Boldi invece di Sordi. Un attimo di smarrimento che viene subito recuperato da Sara, che capisce al volo l’errore, dà la risposta corretta e si aggiudica il tabellone.

A rendere il tutto ancora più memorabile ci pensa Gerry, che cavalca l’evitabile equivoco, imita Boldi e chiude la gag con un affettuoso: “Ciao Cipollino”.

La Ruota delle Meraviglie gira per Andrea (7)

Nell’atto finale arrivano alla sfida decisiva Mauro con 17.800 euro, Manuel con 15.500 e Andrea con 14.900. I tre si giocano il round dal titolo Un incredibile romantico e, contro ogni pronostico, è proprio Andrea a ribaltare tutto. Parte sfavorito, ma con un vero colpo di coda riesce a vincere il torneo e ad accedere alla Ruota delle Meraviglie, confermando una fortuna che lo accompagna fin dall’inizio della puntata.

Il più giovane del trio si gioca il tutto per tutto con il tema Pesci. Il primo tabellone si colora subito di verde con pesci d’aprile. Anche il secondo viene risolto in pochissimi secondi, e lo stesso accade con il terzo. Una giocata impressionante, che lo porta al momento decisivo: scegliere una delle tre buste, insieme all’amico Lorenzo.

Andrea apre le prime due: 10 mila e 20 mila euro. Decide di lasciarle lì e puntare tutto sull’ultima. Dentro, la spesa per un anno da Lidl. Un premio utile, senza dubbio, ma dopo una corsa così perfetta resta la sensazione che, forse, potesse andare decisamente meglio.