La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry Scotti con un look inedito

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Samira Lui, il nuovo look stupisce Gerry

Gerry Scotti è tornato a prendersi la prima serata del venerdì con una nuova puntata de La Ruota dei Campioni. Un appuntamento che continua a mescolare gioco, leggerezza e complicità, confermandosi uno dei momenti più riconoscibili del palinsesto. Al suo fianco, come sempre, c’è Samira Lui, ormai presenza fissa e perfettamente integrata negli equilibri dello show.

In questa puntata, però, Samira non passa inosservata nemmeno prima di iniziare a girare le lettere. Il suo look colpisce subito: un vestito luminoso e i capelli semi-lisci, una scelta inedita che sorprende persino Gerry Scotti. Il conduttore ammette infatti di non averla vista in anteprima, lasciandosi andare a una battuta che apre la serata con il sorriso e dà subito il tono alla puntata.

Samira Lui sorprende con un look inedito

L’eleganza di Samira Lui è ormai un punto fermo delle serate de La Ruota della Fortuna. E anche venerdì 23 gennaio la showgirl non delude le aspettative, apparendo in studio in una versione che colpisce subito anche Gerry Scotti, visibilmente sorpreso mentre la accoglie ai piedi delle scale.

Samira arriva con un lungo abito blu legato al collo, caratterizzato da uno scollo vertiginoso e piccoli spacchi sul fondo. I capelli sono semi-lisci, il sorriso sicuro. Dettagli che non passano inosservati nemmeno al conduttore, che scherza: “Non ricciola e non liscia, onda scivolata come li portavo io”.

Poco dopo, Gerry svela anche un piccolo retroscena: “Dovete sapere che non sapevo come sarebbe arrivata. Lei non si è fatta vedere tutto il pomeriggio, ha solo detto: ‘Dite a Gerry di mettere la giacca di velluto nero’”.

“Perché secondo me stiamo benissimo”, conferma Samira sorridendo.

Ma l’intesa cromatica dura poco. “Stasera insieme siamo nero azzurri, non va bene”, aggiunge Gerry, notando il richiamo ai colori dell’Inter, storica rivale del Milan, la squadra per cui il conduttore non ha mai nascosto la sua fede.

“La Ruota dei Campioni”, il livello si alza non solo nello stile

Con La Ruota dei Campioni il gioco entra subito in una dimensione diversa. In studio non ci sono esordienti, ma concorrenti già rodati, abituati ai meccanismi del programma e pronti a mettersi in gioco senza esitazioni. Il risultato è una partita che viaggia su ritmi più serrati, dove ogni manche mette in evidenza preparazione, intuito e capacità di leggere il tabellone al volo.

Gerry Scotti accompagna la gara con il suo stile inconfondibile, sottolineando fin da subito la bravura dei protagonisti e ricordando più volte come, in questa versione speciale, l’asticella sia inevitabilmente più alta. Le soluzioni arrivano rapide, gli errori pesano di più e ogni spicchio può cambiare l’equilibrio della partita.

A fare da cornice c’è Samira Lui, che tra una lettera e l’altra mantiene il ritmo del gioco senza rinunciare alla sua presenza scenica. Il lungo abito blu, accompagna una serata in cui competizione e stile convivono senza mai sovrapporsi. Una Ruota in versione “alta”, dove il talento è protagonista e ogni dettaglio, dal gioco al look, contribuisce a rendere la puntata speciale.