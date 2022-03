Rai, anticipazioni palinsesti estate: i nuovi programmi con Carlo Conti e Gigi D’Alessio

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Con l’inverno ormai quasi finito, è già tempo di pensare alla bella stagione. La Rai ha deciso di giocare d’anticipo, annunciando alcune novità in arrivo proprio per l’estate: a quanto pare, l’attenzione si concentrerà sugli show musicali che vedranno protagonisti due grandi nomi dello spettacolo italiano, Carlo Conti e Gigi D’Alessio.

Rai, le novità del palinsesto estivo

Per la primavera 2022 è ormai (quasi) tutto organizzato, quindi la Rai ha già puntato gli occhi sulla stagione estiva. Proprio in queste settimane i vertici di Viale Mazzini stanno facendo il punto della situazione, e il palinsesto dei prossimi mesi sta prendendo sempre più forma. Abbiamo già parlato delle grandi fiction che torneranno sui nostri schermi (per molte delle quali, tuttavia, dovremo attendere ancora un po’). E abbiamo visto anche che diversi programmi sono a rischio per questa estate, in particolare quello condotto lo scorso anno da Serena Autieri.

Ma cosa sappiamo invece sulle novità che ci attendono a partire dal mese di giugno? A darne notizia è TvBlog, secondo cui l’emittente starebbe puntando tutto su due show musicali. Il primo è un grandissimo omaggio a Lucio Dalla, che ci ha lasciati esattamente 10 anni fa: Rai1 avrebbe deciso di dedicare all’artista bolognese un concerto che, stando ai progetti non ancora ufficializzati, dovrebbe tenersi presso l’Arena di Verona. L’appuntamento è previsto per venerdì 3 giugno 2022 in prima serata, e dovrebbe andare in onda in diretta.

Sui dettagli non si hanno ancora molte informazioni. La conduzione, a quanto pare, sarebbe stata affidata a Carlo Conti: visto il suo curriculum, la rete non poteva fare scelta migliore. Nel corso della serata, il palco scaligero si accenderà di emozioni con tanti grandi protagonisti della musica italiana che sfileranno intonando i brani più belli del repertorio artistico di Lucio Dalla. Per Conti, d’altra parte, questo è solo l’inizio della stagione. Tornerà ancora una volta a settembre per presentare i Music Awards – anch’essi ospitati presso l’Arena di Verona.

Palinsesti Rai, arriva lo show di Gigi D’Alessio

Ma Carlo Conti non sarà l’unico protagonista dell’estate Rai, almeno in ambito musicale. Si parla di un altro interessante progetto che dovrebbe andare in onda venerdì 17 giugno 2022 – anche questo, però, non è ancora stato ufficialmente confermato. Se tutto andrà in porto, la bella stagione verrebbe inaugurata nientemeno che da Gigi D’Alessio, con un one man show di cui si è già tanto parlato (sebbene solo in via ipotetica). Secondo le prime indiscrezioni, lo spettacolo dal vivo dovrebbe svolgersi presso la splendida piazza del Plebiscito, a Napoli.

Gigi D’Alessio, che è da poco diventato papà per la quinta volta, è già pronto a tuffarsi in una nuova avventura. In attesa di tornare sulla poltrona di The Voice Senior (è ormai stato confermato come coach per l’edizione in arrivo il prossimo autunno), potrebbe godersi l’affetto del suo pubblico con un grande concerto trasmesso dalla Rai. Le anticipazioni parlano di uno spettacolo in cui si susseguiranno tanti grandi artisti, che duetteranno con il cantante partenopeo sulle note dei suoi successi più famosi, e non solo. Insomma, le promesse dell’emittente sono davvero curiose: la nostra estate dovrebbe aver inizio a suon di splendida musica.