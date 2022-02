Rai, le anticipazioni delle fiction 2022/2023: le serie confermate

Comincia a definirsi il palinsesto Rai della prossima stagione: in quest’ultimo periodo iniziano infatti a circolare le prime notizie sui titoli che potrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Rai. Tra graditi ritorni e fiction attese, ci sono delle serie amatissime dai telespettatori, che non a caso sono state confermate anche per una per la prossima stagione televisiva.

Cuori 2, torna la fiction con Pilar Fogliati e Daniele Pecci

Il finale in sospeso della prima stagione aveva già anticipato al pubblico che Cuori sarebbe tornato con nuove puntate, e la notizia è stata effettivamente confermata dal regista in una vecchia intervista: “Ci sono state lunghe discussioni su come finire questa storia però abbiamo pensato a un finale aperto da sempre, un finale sospeso, come nelle grandi serie che arrivano dall’estero”. Riccardo Donna aveva anche aggiunto: “La seconda stagione ci sarà. È già scritta e la faremo”.

La serie medical con Pilar Fogliati e Daniele Pecci tornerà quindi, probabilmente nel 2023 in prime time, con il racconto dei medici, infermieri e pazienti che ruotano intorno alle Molinette di Torino. Se la prima stagione ha visto al centro il tentativo dell’equipe del dottor Cesare Corvara di essere la prima al mondo ad effettuare un trapianto di cuore, la seconda potrebbe mostrare i medici protagonisti alle prese con una nuova sfida. Quel che è certo è che torneranno gli intrecci professionali e sentimentali dei protagonisti che tanto hanno appassionato il pubblico.

Commissario Ricciardi, Lino Guanciale di nuovo sulla Rai

Dato il successo della prima stagione, non poteva che esserci tra le conferme anche Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo vestendo nuovamente i suoi panni.

Maurizio De Giovanni, autore dei romanzi dai quali è tratta la fiction, in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, aveva annunciato che si sta lavorando su quattro nuove puntate. Una bellissima notizia per i fan della serie poliziesca, che potrebbe tornare intorno alla fine del 2022.

Un passo dal cielo, la settima stagione si farà

È stato Luca Bernabei a confermare ufficialmente l’arrivo della settima stagione di Un passo dal cielo. L’amministratore delegato della casa di produzione LuxVide, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, aveva annunciato di aver avuto la conferma direttamente dalla Rai.

Probabilmente la serie andrà in onda nel 2023, e vedrà sul piccolo schermo gli attori già visti in precedenza, anche se si fa sempre più plausibile l’entrata in scena di nuovi personaggi.

Fiction Rai, le novità

Tra i graditi ritorni – le anticipazioni sulle nuove fiction Rai rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Che Dio ci aiuti 7 – la rete avrebbe deciso di puntare anche su titoli inediti, con lo scopo di arricchire l’offerta della prima serata. Tra le serie già approvate ci sarebbero un remake de Il Conte di Montecristo e un ciclo di film-tv dedicati alle grandi donne che hanno fatto la storia del nostro Paese, tra cui Alda Merini. Spazio anche alla realizzazione de La Storia, una nuova fiction tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante.