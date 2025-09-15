I programmi tv che iniziano dal 15 settembre: da Mattino Cinque a Otto e mezzo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Federica Panicucci

Il palinsesto televisivo riparte davvero oggi, 15 settembre 2025, data che segna l’inizio della stagione autunnale con un’offerta ricca e diversificata. Dal mattino alla seconda serata, l’agenda televisiva torna a scandire la giornata degli spettatori, tra informazione, intrattenimento e approfondimento culturale.

I programmi del daytime

Su Canale 5, alle 8,45, riparte Mattino Cinque, ormai un classico del daytime Mediaset. Lo spazio di attualità condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi continua a muoversi tra cronaca, politica e costume, con un punto di vista agile e immediato sui fatti del giorno.

Sul fronte Rai, prosegue invece l’appuntamento con Unomattina e a seguire Storie Italiane di Eleonora Daniele mantengono la vocazione del servizio pubblico, con un taglio che privilegia la cronaca e il racconto sociale. La competizione mattutina resta serrata, confermando il ruolo centrale della fascia oraria in cui si costruisce gran parte della fedeltà del pubblico.

Cosa inizia in prime time

Se la mattina apre la partita degli ascolti, è la prima serata del lunedì a rappresentare il vero banco di prova per le Reti. Storicamente contesa tra fiction e reality, anche quest’anno la giornata inaugura la settimana con una concorrenza agguerrita.

Su Rai1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con l’episodio Il prezzo della libertà. La serie con Vanessa Scalera ha conquistato una solida base di spettatori grazie alla suspence del giallo unita alla dimensione intima della sua protagonista, una donna che naviga tra rigore professionale e fragilità personali. Il successo di questa fiction non è casuale: racconta la provincia italiana con una sensibilità contemporanea, lontana dagli stereotipi.

Canale5 risponde con Temptation Island e poi… e poi… spin-off del celebre reality che raccoglie aggiornamenti sulle coppie dopo l’esperienza televisiva. Una scelta che conferma l’investimento Mediaset sul genere reality, ormai vero marchio di fabbrica per la Rete ammiraglia. Al timone, ancora un immancabile Filippo Bisciglia.

Ufficio Stampa La7

Rai2 punta invece su Boss in incognito, format che permette di osservare il mondo del lavoro da una prospettiva inedita, mescolando intrattenimento e riflessione sociale con la guida inedita di Elettra Lamborghini. In seconda serata, torna il calcio con Il processo al 90°, programma storico che mantiene viva la tradizione del dibattito sportivo.

La proposta di Rai3 sceglie una via più culturale: prima lo spettacolo teatrale Autodifesa di Caino, poi il debutto della serie Donne, che mette al centro narrazioni femminili legate a identità e fragilità umane. Una linea editoriale che conferma l’attenzione della terza rete per il racconto civile e la sperimentazione di linguaggi diversi. Italia1 preferisce puntare sull’adrenalina con The Foreigner, action-thriller interpretato da Jackie Chan e Pierce Brosnan, perfetto per il pubblico giovane.

Le altre Reti

Infine, La7 si affida al suo punto di forza: l’approfondimento politico. Dopo Otto e mezzo di Lilli Gruber, alle 21:15 va in onda La Torre di Babele, talk che promette di intrecciare reportage, analisi e confronto tra ospiti su temi di attualità nazionale e internazionale. In seconda serata va invece in onda un documentario dedicato alla memoria di Pippo Fava, intitolato L’Ultima Fila, in onda in occasione del centenario dalla nascita dell’intellettuale assassinato dalla mafia il 5 gennaio 1984.