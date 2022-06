Programmazione estiva 2022, torna “Don Matteo 6”. Canale 5 punta sulle soap

Ritorni attesissimi e qualche nuovo debutto: il palinsesto estivo 2022 è senza dubbio ricco di sorprese. Per la stagione più calda, la tv cambia volto e porta in scena qualche spettacolo più leggero, adatto ai roventi pomeriggi in città o alle spensierate serate in vacanza. Vediamo quali sono le novità nella programmazione dei prossimi mesi sulla Rai e su Mediaset.

Palinsesto estivo Rai, le novità

La settimana della Rai è coloratissima e piena di intrattenimento sin dalle prime ore della giornata. Con l’arrivo della stagione calda, tornano infatti alcuni dei programmi più attesi dell’anno. Si parte con Uno Mattina Estate, che in questa edizione vede alla guida Massimiliano Ossini e Maria Soave. A seguire, arriva una novità: si tratta di Camper, una trasmissione itinerante condotta da Roberta Morise (ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022) e Tinto.

Nel pomeriggio, dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno, prende il via Estate in diretta con Roberta Capua e Gianluca Semprini. Mentre in fascia preserale torna Marco Liorni con Reazione a Catena. Un’altra novità molto attesa è il people show Help – Ho un dubbio, che riporta in tv la splendida Caterina Balivo. Tra le serate evento da non perdere, inoltre, c’è quella dedicata ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio (in onda il 17 giugno) e Dalla strada al palco, un format in quattro puntate condotto da Nek.

Ma la Rai ha deciso di puntare anche sui suoi cavalli di battaglia, scegliendo accuratamente alcune repliche di show che hanno conquistato il pubblico. È il caso delle grandi fiction come Don Matteo (che torna contemporaneamente con la sesta stagione nel daytime e con la dodicesima stagione in prima serata), Mina Settembre, interpretata da una bravissima Serena Rossi, e Le indagini di Lolita Lobosco. Infine, spazio all’intrattenimento: partono infatti le repliche di Top Dieci e The Voice Senior.

Palinsesto estivo Mediaset, le novità

Anche Mediaset porta in scena molte sorprese per il suo pubblico, soprattutto su Canale 5. È il caso di Mattino Cinque, che prosegue con Federica Panicucci e Francesco Vecchi sino al 24 giugno, per poi lasciare spazio a Simona Branchetti con Morning News. Il pomeriggio è invece regno delle soap opera: terminata la stagione di Uomini e Donne, c’è spazio non solo per Beautiful e Una Vita, ma anche per la nuova telenovela Un altro domani. Mentre in fascia preserale sono previste le repliche di Avanti un altro.

La fascia serale è quella che presenta più novità: Striscia la notizia, in onda fino a sabato 11 giugno, lascia poi spazio ad una nuova stagione di Paperissima Sprint. Per quanto riguarda gli show, la programmazione inedita termina con l’Isola dei Famosi 2022 (la cui puntata finale va in onda il 27 giugno). Con la cancellazione di Temptation Island, l’emittente punta su alcune repliche importanti come Zelig, Scherzi a parte e Michelle Impossible. Una prima tv interessante è invece la fiction di Claudio Santamaria, intitolata Passaporto per la libertà.

Su Italia 1 rimane moltissimo spazio per le serie tv d’importazione, mentre Rete 4 si concentra su film e attualità. Rimangono ancora in onda show come Zona Bianca e Controcorrente, mentre Quarto Grado è giunto agli sgoccioli e lascia il posto a Le Storie, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.