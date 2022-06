Grande spavento per Federica Panicucci in autostrada, il suo racconto su Instagram

Quella che doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza si è trasformata in una disavventura: Federica Panicucci, storico volto della tv italiana, ha voluto raccontare il suo grande spavento sui social, aggiornando poi i fan con un lieto fine che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Federica Panicucci, disavventura in autostrada

In un bellissimo weekend che anticipa l’estate, Federica Panicucci e la sua famiglia stavano viaggiando in autostrada per festeggiare il matrimonio di una coppia di loro amici. Tutto stava filando liscio, quando all’improvviso si è udito un forte rumore e l’auto ha preso a sbandare. Grande paura per la conduttrice, che era a bordo assieme al suo fidanzato Marco Bacini e ai figli Sofia e Mattia (nati dal suo precedente matrimonio con Mario Fargetta): fermato subito il veicolo sul ciglio della strada, si è accorta che una delle gomme era appena esplosa.

La Panicucci ha voluto raccontare la sua disavventura su Instagram, pubblicando alcuni video mentre era in attesa di soccorsi: “Sono vestita così perché sto andando ad un matrimonio” – ha spiegato, e in effetti la sua eleganza salta subito all’occhio. Quindi ha immediatamente mostrato il motivo per cui lei e la sua famiglia erano fermi in una piazzola di sosta nel bel mezzo di un assolato pomeriggio di giugno, davanti al traffico che scorre in autostrada. L’immagine è, in effetti, abbastanza preoccupante: la gomma posteriore è completamente squarciata.

“Per fortuna siamo riusciti ad entrare in un’area di servizio” – ha proseguito Federica – “e adesso stiamo chiamando il soccorso stradale per vedere di risolvere la situazione. Direi bene, ma non benissimo”. Quindi, con un po’ di ironia e tanto ottimismo, ha continuato ad aggiornare i suoi fan passo dopo passo: “Sta arrivando il carro attrezzi, non so cosa, ma qualcosa faremo. Arriveremo al matrimonio per tempo“. E, in effetti, almeno lei c’è riuscita: mettendosi in contatto con un amico di famiglia, si è fatta scortare in chiesa assieme ai figli, giusto in tempo per assistere all’ingresso della sposa.

Federica Panicucci, il lieto fine

Al di là dello spavento (e del tempo perso in un’area di sosta, sotto il sole bollente), la disavventura si è conclusa bene. Federica Panicucci ha infatti spiegato che, per fortuna, quando la gomma è esplosa Marco era alla guida e stavano andando molto piano, per cui non hanno avuto alcuna conseguenza spiacevole. La conduttrice di Mattino Cinque, d’altra parte, è riuscita persino a partecipare alla cerimonia in chiesa, mentre il suo compagno è rimasto presso la piazzola in attesa dei soccorsi – che alla fine hanno cambiato semplicemente la ruota.

La Panicucci, per concludere questa lunga giornata, ha raccontato come è andata a finire. Di nuovo accanto a Marco, tutti insieme hanno preso l’autostrada in direzione Lucca, dove si sarebbe tenuto il ricevimento nuziale, lasciandosi definitivamente alle spalle questa grande paura. In un ultimo video pubblicato tra le sue storie di Instagram, Federica ha anche voluto ringraziare tutti i suoi follower, che in questo momento di difficoltà le sono stati accanto dimostrandole tutto il loro affetto con decine di messaggi e rassicurazioni.