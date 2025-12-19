Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Mediaset

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Federica Panicucci nel palinsesto delle feste Mediaset

Il periodo delle feste si colora di luci e di voglia di passare del tempo insieme agli affetti più cari, magari davanti a un bel film o a un programma condotto dai volti più amati. Anche quest’anno Mediaset propone un palinsesto ricco di show e grande cinema, perfetto per accompagnare le serate più fredde dell’anno.

Tra grandi cult imperdibili e appuntamenti di musica e intrattenimento, ecco cosa ci terrà incollati al televisore durante le feste natalizie.

Italia1, i film di Natale da non perdere

Quest’anno il Natale di Italia 1 parla soprattutto al pubblico delle grandi feste in famiglia: film, animazione cult e storie che mettono d’accordo grandi e piccini. Da martedì 23 a sabato 27 dicembre, ogni sera Mediaset propone una pellicola da riguardare o scoprire per la prima volta, anche in streaming su Mediaset Infinity.

“Miracolo nella 34ª strada”, 23 dicembre

Ad aprire la settimana natalizia è uno dei grandi classici senza tempo. Il 23 dicembre, in prima serata, torna Miracolo nella 34ª strada. Un film che racconta la storia di Doris Walker, donna pragmatica e disillusa che, durante il periodo natalizio, assume un anziano signore per interpretare Babbo Natale in un grande magazzino di New York.

Peccato che lui sia convinto di essere il vero Santa Claus. Un film che parla di fede, immaginazione e spirito natalizio, perfetto per entrare nel mood delle feste. A seguire, in seconda serata, spazio anche a Jack Frost.

“Il Grinch” e “Una poltrona per due”, 24 dicembre

La Vigilia su Italia 1 inizia con uno dei personaggi natalizi più irriverenti di sempre. Il Grinch, tratto dal libro di Dr. Seuss, va in onda il 24 dicembre dalle 19:30. Jim Carrey è irresistibile nei panni della creatura verde che odia il Natale e vive isolata con il suo cane Max, decisa a rovinare la festa agli abitanti di Chinonsò.

A seguire, in prima serata, torna invece Una poltrona per due. Il grande classico con Eddie Murphy e Dan Aykroyd che ci immerge, ancora una volta, nello scambio di vite tra il rampollo di Wall Street Louis Winthorpe III e il senzatetto Billy Ray Valentine, vittime di una scommessa cinica e assurda.

“Harry Potter”, 25 dicembre e 26 dicembre

I giorni di Natale e Santo Stefano sono dedicati alla magia. Il 25 dicembre, in prima serata, Italia 1 manda in onda il primo capitolo della saga di Harry Potter: La pietra filosofale. Dalla scoperta delle sue origini fino all’arrivo a Hogwarts, il film che ha dato inizio a tutto resta uno dei titoli più amati (e riguardati) del periodo natalizio.

Il 26 dicembre si continua con Harry Potter e la camera dei segreti. Il secondo anno a Hogwarts si rivela più oscuro e pericoloso, tra misteri, leggende e un mostro che si aggira per la scuola.

“Shrek 2” 27 dicembre

Sabato 27 dicembre è invece il momento di Shrek 2. Il secondo capitolo della saga animata porta sullo schermo il ritorno di Shrek e Fiona dalla luna di miele e l’incontro (non proprio idilliaco) con i genitori di lei. Perfetto per tutta la famiglia.

Canale 5, i concerti di Natale e Capodanno

Dopo i film e i grandi classici del cinema, durante le feste Canale 5 punta sulla musica con una serie di appuntamenti che, come ogni dicembre, accompagnano il pubblico dalla Vigilia fino alla notte di Capodanno. Con atmosfere suggestive e voci amatissime, il palinsesto celebra il Natale attraverso concerti pensati per riunire tutta la famiglia davanti alla tv.

Si parte la sera del 24 dicembre con Il Volo – Incanto di Natale, lo spettacolo natalizio del trio che torna su Canale 5 con un repertorio di grandi classici e brani della tradizione italiana. Il 25 dicembre, giorno di Natale, va invece in onda il tradizionale Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, appuntamento fisso delle feste ambientato nella cornice simbolica del Vaticano.

La musica continua anche oltre il Natale: mercoledì 31 dicembre, sempre su Canale 5, Federica Panicucci torna alla conduzione di Capodanno in Musica, il concertone di fine anno con cui la rete saluta il 2025 e dà il benvenuto al 2026.

