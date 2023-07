Palinsesti Sky 2023-2024: gli show imperdibili e i film in anteprima

Fonte: Ufficio stampa Sky X-Factor è tra i programmi più attesi del palinsesto 2023 di Sky

È stato presentato il palinsesto 2023-24 si Sky, che ha fatto sfoggio di tutta la programmazione in arrivo nei prossimi mesi. Un ricco panorama di programmi televisivi, film, serie TV e non solo. Grandi emozioni per gli abbonati, che avranno modo di gustare le nuove proposte sia via decoder che in streaming grazie a NOW.

Palinsesto Sky: gli show

Non una presentazione come le altre per Sky, dal momento che questo è l’anno in cui si festeggiano i 20 anni di attività in Italia. Si è così deciso di fare le cose in grande e la stagione televisiva proposta è di quelle incredibili, destinate a far preoccupare la concorrenza, a pagamento e in chiaro.

Nel corso del tempo la rete satellitare ha ampiamente dimostrato di saper capitalizzare l’attenzione, tanto con programmi televisivi, vedasi MasterChef e X-Factor, quanto con serie TV ad alto budget, d’oltreoceano o italianissime, come Gomorra.

Guardando ai programmi in arrivo, partiamo proprio dalla conferma della quasi totalità della giuria di X-Factor. Il celebre talent musicale accoglie Morgan, che fa quindi ritorno dietro al bancone e promette battaglia con Fedez. Quest’ultimo, ormai esperto veterano, saprà di certo dare battaglia fino alla fine. Non ci sarà invece il vincitore dell’ultima edizione Rkomi, ma il pubblico sarà lieto di accogliere Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, che hanno saputo dare spettacolo. Conduttrice ancora una volta Francesca Michielin, che ormai ci ha preso la mano. Basti pensare che ha improvvisato anche una conduzione sul palco del Love Mi, dov’era soltanto artista in scaletta.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Nessun dubbio anche sul ritorno di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli con MasterChef Italia. Stesso discorso per Pechino Express, che ci condurrà in nuovi e complessi tragitti attraverso l’Oriente, costringendo numerosi VIP a sfide incredibili. Costantino Della Gherardesca sarà inoltre impegnato anche in Quattro matrimoni, i cui nuovi episodi sono previsti per i prossimi mesi, come Bruno Barbieri – 4 Hotel e Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

Palinsesto Sky: film e serie TV in arrivo

Sky offre numerose prime visioni ogni anno e le cose non andranno di certo in maniera diversa nella stagione del ventennale. Pellicole per tutti i gusti, tra produzioni italiane e internazionali. Spazio ovviamente a un mix di blockbuster e titoli di gran pregio.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Guardando ai titoli in arrivo, confermata I delitti del BarLume, tra le produzioni più amate del palinsesto. Sul fronte Sky Original, invece, ecco Vangelo secondo Maria. Come detto, il cinema internazionale trova sempre ampio spazio in questi lidi, ed ecco Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Super Mario Bros – Il film, Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Tàr e l’ultimo capolavoro di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Come sempre, ampio spazio alle serie TV, con la già attesissima seconda stagione di Call My Agent – Italia, che vedrà l’esordio di Elodie, e soprattutto la dramedy siglata Sydney Sibilia e Max Pezzali, dal titolo Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883. Un pezzo di storia italiana che torna a prendere vita, affiancata da titoli di pregio. Pensiamo a And Just Like That, sequel del cult Sex and the City, Billions, Domina e la nuova stagione dell’acclamato True Detective.