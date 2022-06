Palinsesti 2022-2023: chi ha perso tutto

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

In questi caldi giorni estivi sono stati ufficializzati i palinsesti televisivi in vista della stagione 2022/23, e in Rai sono numerosi i colpi di scena. Tra conferme e grandi novità, c’è anche spazio per la delusione di numerosi volti noti che, d’improvviso, si ritrovano senza una precisa collocazione nella Tv di Stato. Da Bianca Guaccero, reduce dalla chiusura di Detto Fatto, a Giancarlo Magalli che non avrebbe lasciato il segno, ecco chi non vedremo in Rai nella prossima stagione.

Palinsesti Rai 2022-23, niente riconferma per Bianca Guaccero e Giancarlo Magalli

L’estate è cominciata da pochi giorni e la televisione italiana è pronta a concedersi la sua meritata pausa estiva, in vista della stagione televisiva 2022/23. E mentre conduttori e conduttrici Mediaset e Rai si godono le vacanze, ecco che proprio in questi giorni sono stati pubblicati i palinsesti ufficiali della prossima stagione. A Mediaset non mancano conferme e grandi novità per l’intrattenimento e l’informazione, ma anche in Rai sono numerosi i colpi di scena. C’è chi è stato confermato, chi debutterà per la prima volta e chi, invece, è stato fatto fuori dalla programmazione.

E sono numerosi i volti tv che non troveranno collocazione in Rai. Nomi di spicco come Bianca Guaccero, reduce dalla chiusura di Detto Fatto, che dunque non tornerà ad allietare i pomeriggi di Rai2 assieme ai suoi ospiti fissi Jonathan Kashanian e l’esperta di stile Carla Gozzi. Altra amata conduttrice che dovrà dire addio a uno spazio in Rai è Serena Autieri: il suo Dedicato, programma del mattino nato la scorsa estate e poi spostato quest’anno al sabato pomeriggio, non è stato riconfermato.

Anche un altro volto noto della tv come Giancarlo Magalli non è stato preso in considerazione per la prossima stagione. Dopo i gloriosi anni alla conduzione de I Fatti Vostri, il conduttore negli scorsi mesi si è ritagliato un piccolo spazio nei pomeriggi di Rai2 con il quiz Una parola di troppo. Quiz che, tuttavia, non ha riscosso il successo sperato. Anche per lui le porte della Rai si sarebbero temporaneamente chiuse.

I nomi fatti fuori dalla Rai: c’è anche una fiction con Lino Guanciale

Ma sono numerosi i tagli di programmazione effettuali dalla Televisione pubblica, che nella prossima stagione non manderanno in onda iconici programmi come Quelli che il calcio. La trasmissione simbolo della domenica pomeriggio calcistica, condotta da Luca e Paolo, ha chiuso i battenti e il duo comico è così rimasto a piedi. Anche Luisella Costamagna non ha ricevuto buone notizie: dopo l’addio ad Agorà, la prossima stagione verrà sostituita da Monica Giandotti. Mancata riconferma anche per Alessandro Greco, dopo aver catalizzato l’attenzione con gli show Dolce Quiz e Cook ’40.

Anche il mondo delle fiction Rai ha dovuto fare i conti con significativi cambiamenti. Ce n’è una, in particolare, che non troverà collocazione nei prossimi stagioni: è Noi, la versione italiana di This is us. La serie con protagonista Lino Guanciale non è stata confermata dopo la prima stagione, che ha ottenuto un tiepido riscontro di pubblico.

I giochi sono ormai fatti e la programmazione per la prossima stagione è confermata. E chissà se i grandi protagonisti Rai, dopo la delusione, troveranno fortuna altrove.