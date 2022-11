“Non mi vogliono”: Zucchero contro Amadeus, il ritorno a Sanremo è (per ora) lontano

Fonte: IPA "Festival di Sanremo": Zucchero contro Amadeus, lo sfogo

Fervono i preparativi per l’attesissimo ritorno del Festival di Sanremo. In attesa che Amadeus annunci la lista ufficiale dei Big in gara, c’è già chi avanza una piccola polemica sulle scelte del conduttore e sulla piega che la kermesse ha preso negli ultimi anni: stiamo parlando di Zucchero. Il cantautore si è espresso lamentando di non essere stato più chiamato, né come super-ospite né tantomeno come concorrente in gara. “Mi sembra che sarà il Sanremo degli influencer, le scelte sono mirate a fare audience” tuona la voce di Diamante.

Zucchero tuona contro Amadeus e “Sanremo”: “Non mi vogliono”

Il Festival di Sanremo 2023 prenderà il via il prossimo febbraio e già fervono i preparativi per l’appuntamento musicale dell’anno per eccellenza. Amadeus tornerà sul piccolo schermo con tantissime novità e un cast che, sebbene non sia ancora stato annunciato, sarà sicuramente all’altezza delle aspettative. Tuttavia, soprattutto nelle recenti edizioni che hanno visto lo stesso Amadeus conduttore e direttore artistico, numerose voci della musica italiana si sono sentite escluse dalle sue scelte. Tra questi, anche Zucchero.

Il cantautore emiliano ha tuonato contro la piega che la kermesse ha preso negli ultimi anni, mirata a fare audience prediligendo soprattutto influencer come ospiti, come Chiara Ferragni. In occasione della presentazione dei concerti estivi che terrà a Campovolo a giugno 2023, come riferito dal Corriere della Sera, Zucchero ha anche colto l’occasione per criticare il Festival degli ultimi anni: “Non mi vogliono. Nemmeno in gara. Con questa direzione faccio fatica. Mi sembra che sarà il Sanremo degli influencer, le scelte sono mirate a fare audience”.

Zucchero lamenta così la poca considerazione che il Festival avrebbe nei suoi confronti. Nelle recenti edizioni, infatti, non ha mai ottenuto spazio a sufficienza come super-ospite né tantomeno ha preso parte alla gara. Una velata critica alle scelte di Amadeus, virate altrove negli ultimi anni.

“Festival di Sanremo 2023”: cosa sappiamo finora

Intanto il Festival di Sanremo 2023 è ancora in fase di programmazione, in vista dell’atteso ritorno in tv tra il 7 e l’11 febbraio. Amadeus ha già iniziato a pensare alle tessere che comporranno il mosaico musicale della kermesse, tra ospiti, co-conduttori e Big in gara che a breve verranno annunciati. Tra le certezze c’è sicuramente Gianni Morandi che, reduce dal terzo posto della scorsa edizione con Apri tutte le porte, tornerà all’Ariston in veste di co-conduttore di Amadeus per tutte le serate.

Ma il direttore artistico sarà affiancato anche da una delle più note imprenditrici digitali: Chiara Ferragni, che debutterà all’Ariston come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata (sebbene non potrà contare sulla presenza del marito Fedez).

Il cast è ancora in fase di costruzione e al momento è nutrito solo da indiscrezioni e rumors, in attesa di solide conferme. Quello che però è certo è che, anche quest’anno, tra i Big in gara ci saranno 3 concorrenti di Sanremo Giovani. I primi finalisti del concorso sono stati già annunciati, in attesa di conoscere i 12 totali che si sfideranno nella finale del prossimo 16 dicembre. Solo 3 di loro saliranno di livello e conquisteranno a tutti gli effetti un posto tra i Big.