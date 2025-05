Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione per i 50 anni dello show

Mara Venier potrebbe non dire addio a Domenica In, restando nel programma anche la prossima stagione.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier potrebbe tornare a Domenica In nella prossima stagione per celebrare i 50 anni dello show Rai. Quello con la trasmissione, dunque, potrebbe non essere un addio definitivo.

L’addio di Mara Venier a Domenica In

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier era apparsa molto provata, annunciando l’addio alla trasmissione. Una scelta arrivata, dopo ben sette stagioni e ottimi ascolti, per stare accanto al marito Nicola Carraro alle prese, di recente, con alcuni problemi di salute.

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara non ha nascosto la commozione. Lo show si è chiuso con una serie di immagini che raccontavano la stagione, accompagnate dalla voce di Vincenzo Mollica, che si è complimentato con la Venier per il suo lavoro.

“È tutto troppo e non merito tutto questo – ha detto la conduttrice, visibilmente commossa – […] Grazie al pubblico, prima di tutto grazie a voi che ci avete seguiti, pensate che quest’anno abbiamo fatto un punto di share in più dell’anno scorso”.

Mara Venier ha poi annunciato la scelta di lasciare la conduzione di Domenica In. “Quando dico che è l’ultima è perché ci credo veramente – ha spiegato -. Voi sapete che gli ultimi non sono stati mesi semplici per la mia vita privata. Credo che il lavoro aiuti in momenti difficili e non so cos’altro dirvi in questo momento. Solo grazie, agli ospiti e alla Rai, questa azienda che mi vuole bene da più di 30 anni. Questo programma l’anno prossimo festeggerà 50 anni e io ho fatto 16 edizioni e ancora oggi mi chiedo come mai. Grazie all’Ad Rossi che c’è sempre, a Roberto Sergio, ad Angelo Mellone che mi è stato vicino in un momento molto difficile”.

Mara Venier di nuovo a Domenica In?

L’addio di Mara Venier ha aperto moltissimi scenari riguardo la nuova conduzione di Domenica In. Si è parlato di uno show condotto da Alberto Matano, ma con molta probabilità la presentatrice potrebbe tornare sui suoi passi.

Come rivela Dagospia in un’indiscrezione, Mara Venier potrebbe tornare, nonostante tutto, al timone di Domenica In, proprio per celebrare i 50 anni del programma. La presentatrice sarebbe stata convinta a ritornare nello show Rai per festeggiare questo compleanno importantissimo.

Per avere una conferma, comunque, bisognerà attendere la fine dell’estate, quando Domenica In tornerà in onda. Di certo gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per Mara Venier, che ora si prepara a concentrare tutte le energie sul marito.

Lo scorso 14 maggio, il produttore era stato dimesso dall’ospedale dopo quasi un mese di ricovero. Per l’occasione Mara aveva deciso di regalare a Nicola Carraro un dolce cagnolino, commentando il suo ritorno a casa.

“Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale – aveva scritto sui social -. Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura, ti amo infinitamente”. Carraro aveva poi svelato ai follower di essere stato costretto a fermarsi a causa di una “combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”.

Nei prossimi mesi, dunque, Mara Venier trascorrerà del tempo lontano dalla tv insieme agli affetti più cari, in attesa di capire se sarà nuovamente alla guida di Domenica In per una nuova stagione di successi.