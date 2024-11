Fonte: IPA Diletta Leotta

Quella de La Talpa è una partita ancora tutta da giocare. Il reality show, attesissimo, è tornato in onda il 5 novembre in una versione nuova ma non completamente rinnovata se non per la conduzione, affidata a Diletta Leotta. La conduttrice sportiva sta iniziando a prendere le misure con questa nuova realtà davvero inedita per lei e sta provando ad aggiustare quello che non è andato nella prima puntata. Tra le novità di lunedì 11 novembre, oltre a quella di andare in onda nella storica collocazione del Grande Fratello, c’è anche il nome della nuova opinionista che è stata annunciata durante la puntata di Verissimo del 9 novembre.

Chi è la nuova opinionista de La Talpa

“Vorrei spoilerare una piccola cosa. Ludovica Frasca sarà anche l’opinionista de La Talpa“, ha raccontato Diletta Leotta nello studio di Verissimo, dov’è stata ospite per raccontare delle sue impressioni circa la prima puntata e per rivelare che la concorrente eliminata dal gioco è pronta ad assisterla durante le prove e l’aiuterà a capire chi possa essere la talpa, al momento ancora sconosciuta.

La conduttrice si è detta assolutamente entusiasta per questo nuovo corso, raccontando anche di aver seguito la puntata di debutto insieme alla piccola Aria e al marito Loris Karius: “Abbiamo visto la prima puntata insieme. Mia figlia Aria guardava la tv e indossava la felpa della Talpa. Seguivamo passo dopo passo, è stata una emozione incredibile”. Un sogno che si realizza, per lei, dato che fin da piccolissima custodiva il desiderio di diventare una bravissima presentatrice, che poi è riuscita a realizzare nonostante i diversi ostacoli che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Chi potrebbe essere La Talpa

È ancora troppo presto per dirlo, ma alcuni indizi ci sono. Se volessimo puntare sullo scontato, potremmo attingere dalla costruzione del logo dell’edizione di quest’anno che reca al suo centro la Rosa dei Venti. Da qui, la possibilità che il concorrente sabotatore possa essere realmente Marina La Rosa. Dopotutto, era stato così anche per Franco Trentalance nel 2008. Vi ricordate del logo di quell’anno? Si notavano distintamente tre lance, che indicavano chiaramente il cognome di colui che era stato scelto come talpa dell’ultima edizione condotta da Paola Perego.

A questo proposito, l’ex pornodivo si è già espresso in maniera piuttosto chiara, parlando proprio della nuova edizione dello show: “Non c’è la diretta, cosa che può essere un problema perché nessun aspetto del programma potrà essere corretto in corso d’opera. Non c’è nemmeno lo studio. In più sono a Viterbo. La Talpa è un adventure-game: girarlo nel Lazio invece che su un fiume in Sudafrica dà un’impressione diversa dell’insieme. Poi magari è solo fumo negli occhi ma la location produce una differenza per i concorrenti anche a livello psicologico. Noi eravamo tagliati fuori dal mondo sotto ogni punto di vista. Restare in Italia rischia di far perdere un po’ di fascino al programma”.

La prossima puntata del reality, con Ludovica Frasca come opinionista, va in onda l’11 novembre al posto del Grande Fratello. Uno spostamento che potrebbe valere il favore del pronostico, visto che la serata del lunedì è da sempre dedicata ai reality, mentre Alfonso Signorini deve accontentarsi del martedì.