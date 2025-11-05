La Ruota della Fortuna, la profezia di Gerry Scotti per Samira Lui

Gerry Scotti, nella puntata de "La Ruota della Fortuna" del 5 novembre, ha festeggiato e provocato: cosa è successo

IPA Samira Lui a "La Ruota della Fortuna"

La Ruota della Fortuna è andata in onda mercoledì 5 novembre portando la ormai consueta ondata di allegria nelle case degli appassionati del programma. Condotta da Gerry Scotti, è il programma che da questa estate ci tiene compagnia (con successo) nell’Access Prime Time di Canale 5. Certo, con l’apertura della band del programma e gli stacchetti musicali di tanto in tanto, il game show sa intrattenere, divertire e, perché no, interrogare. Al fianco del conduttore, come ogni sera, Samira Lui, puntuale nel porre le domande e nel rispondere alle battute di Scotti. Splendida in blu, ha ricevuto un gran complimento (e una profezia) da Gerry Scotti.

Il Telegatto di Gerry e la profezia per Samira

La puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 5 novembre è iniziata sulle liete note di un festeggiamento di carriera. Proprio Gerry Scotti si è presentato in studio con in mano un noto trofeo televisivo: il Telegatto. All’arrivo in studio di Samira, subito dopo di lui, il conduttore le ha subito chiesto: “Cosa vedi qui tra le mie mani? Tra l’altro ha lo stesso colore del tuo vestito!”. Vero, perché il minidress di Samira Lui e il trofeo nella teca di vetro sembravano avere la stessa tonalità di blu.

“Il Telegatto!”, ha dunque evidenziato Samira. “È il tredicesimo che vinco”, ha detto Gerry Scotti, “Ho avuto la fortuna e la gioia di poterlo ricevere e lo dedico a tutte le persone che lavorano con me a La Ruota della Fortuna”. Un pensiero bellissimo del conduttore in un momento in cui il suo programma sta vivendo un momento brillante. Samira Lui, al suo fianco, non ha resistito e ha chiesto a Scotti se potesse tenere in mano l’ambito premio. “Ma certo!”, ha risposto Zio Gerry, e poi, quando il Telegatto era tra le braccia della ragazza: “Ma tanto lo avrai anche tu”.

Poi in tono più solenne: “Quando sarai più grande vincerai anche tu un Telegatto“. Sicuramente un gesto di apprezzamento verso il lavoro della Lui al suo fianco e una profezia, chissà, per un suo luminoso futuro in televisione. D’altronde il nome di Samira non ha tardato ad apparire in alcune indiscrezioni secondo le quali a fianco di Carlo Conti a Sanremo 2025 ci sarà anche lei. Solo indiscrezioni, ma anche segnali. Chi lo sa, cosa accadrà?

Gabriele nuovo (incredibile) campione

A scontrarsi nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 5 novembre sono stati tre concorrenti agguerriti e preparati. Marina da Finale Ligure, campionessa della puntata del 4 novembre, si è trovata in gioco con Gabriele, insegnante di sostegno, e Valerio, da Capua. La puntata ha seguito tutte le manche previste, compresa quella nuova, inaugurata nella puntata di lunedì, del Regno degli Animali. “Piace un sacco ai bambini”, ha sottolineato Gerry Scotti. E in effetti può stimolare notevolmente la curiosità dei più piccoli.

A emergere per bravura, velocità mentale, brillantezza e freddezza, è Gabriele, che in breve tempo spicca sugli altri due concorrenti. Tutto storto per la campionessa in gara, che però può essere soddisfatta del bottino già portato a casa la sera precedente. Gabriele invece si è aggiudicato la posizione di nuovo campione portando a La Ruota delle Meraviglie 22.300 euro.

Ma non solo. Al momento, attesissimo, delle tre buste, Gabriele rifiuta la busta numero 3 (scelta dal padre Marcello, in studio con lui, e contenente 5.000 euro). Ha scelto invece la numero 1, che però conteneva solo 100 euro. “In fin dei conti è il destino a decidere”, ribadisce Scotti. Ma, colpo di scena, nella busta numero 2 c’erano 15mila euro. “Questo qua è un campione”, dice Gerry Scotti a fine puntata, “No, non il papà”, che intanto era stato inquadrato dalle telecamere. Il Papà ha poi commentato commosso: “Da piccolo è sempre stato interessato di tutto”. Gerry ha subito risposto: “Che bello, e adesso vince La Ruota della Fortuna”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!