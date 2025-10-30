La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui. Carmen batte tutti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gerry Scotti torna su Canale Cinque con la puntata del 30 ottobre de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ricco, ancora una volta, di colpi di scena, ma anche tanto divertimento e, ovviamente, un montepremi ricchissimo.

La Ruota della Fortuna, Carmen batte tutti

La puntata ha visto trionfare ancora una volta Carmen che ha mantenuto il suo ruolo di Campionessa dello show, superando una vincita di 50.000 euro prima di arrivare alla Ruota delle Meraviglie. La concorrente è riuscita a battere tutti gli sfidanti, continuando il suo percorso nel programma.

Ma ciò che non è sfuggito è stata la grande intesa fra Samira Lui e Gerry Scotti. Dopo diverse puntate e una lunga corsa verso numeri straordinari, il conduttore e la showgirl sono riusciti a creare un rapporto scherzoso che va al di là del piccolo schermo. Non a caso Samira presto sposerà il fidanzato Luigi Punzo e il conduttore sarà il suo testimone di nozze.

È bastato un quesito in cui si parlava di piselli tirati alle finestre per svegliare le persone per scatenare l’ilarità in studio. Gerry non ha perso occasione per ironizzare, poi, parlando di risvegli, ha scherzato con Samira. La showgirl ha infatti confessato di essere particolarmente intrattabile quando si alza la mattina.

“Immagino come debba essere svegliarsi accanto a te”, ha riso Gerry. Non sono mancate poi battute e balletti che, come sempre, rendono il programma ancora più divertente e piacevole. La forza de La Ruota della Fortuna sta proprio qui, nel forte legame fra Gerry e Samira.

Proprio il presentatore qualche giorno fa aveva parlato del ruolo essenziale dell’ex gieffina nella trasmissione. “Samira è il prototipo del nuovo protagonismo femminile in tv – aveva detto -: fa finta di cavalcare il ruolo della valletta, ma non è una valletta, è la mia socia, un’amica con cui scherzo e con cui mi godo lo spettacolo. Con grande umiltà e fidandosi della mia esperienza, sta conquistando passo dopo passo il favore del pubblico. È una bella donna che piace anche alle signore, e questo è un vero successo per una donna in televisione. Sono lieto e orgoglioso di averla traghettata nella nuova generazione della tv”.

Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna sbarca in prima serata

Il successo de La Ruota della Fortuna nel frattempo non accenna a fermarsi, tanto da sbarcare in prima serata. Gerry Scotti infatti è stato ospite di Silvia Toffanin, prendendo parte – insieme a tanti altri personaggi – alla terza serata di This Is Me. Il conduttore ha messo in scena una partita de La Ruota della Fortuna insieme al Volo e a Gigi Buffon con la complicità di Samira Lui.

Un modo per celebrare il grandissimo risultato portato avanti dal programma che, ricordiamolo, inizialmente doveva essere semplicemente un esperimento estivo, ma si è rivelato ben altro, sorprendendo tutti. “Pensavo che la mia avventura con La Ruota della Fortuna finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike – ha raccontato di recente il conduttore, ospite del Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni – e invece Mike mi ha dato una mano da lassù, e ora chissà quanto andremo avanti”.

In quell’occasione il presentatore ha reso onore anche a Stefano De Martino, che ogni sera sfida il suo show andando in onda su Rai Uno con Affari Tuoi.