La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: “Gli hai bloccato la crescita”. Lei punge il fidanzato

Nella puntata di domenica 23 novembre Gerry Scotti e Samira Lui si sono scatenati: cosa è successo a "La Ruota della Fortuna"

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna in onda domenica 23 novembre con un nuova sorprendente puntata. Non sono mancati i colpi di scena e il divertimento con i due conduttori Gerry Scotti e Samira Lui, ormai inseparabili compagni di viaggio. I due scherzano e si stuzzicano, creando sempre un’atmosfera rilassata e attraente per i telespettatori e… Per il pubblico in studio. Proprio ai presenti davanti ai concorrenti si è rivolto il conduttore per complimentarsi con il perfetto look della compagna di viaggio. La partita ha visto Stefano, l’anestesista di Cagliari (già vincitore di 86.500 euro nelle scorse due puntate), difendere il proprio posto di campione, ma la fortuna non è sempre stata dalla sua parte!

Gerry Scotti si complimenta con Samira Lui

Una puntata, quella de La Ruota della Fortuna di domenica 23 novembre, che è cominciata a ritmo di blues sulle note di Yes I Know My Way di Pino Daniele. “Anche io amo il blues come il grande Pino”, sono state le prime parole di Gerry Scotti appena entrato in studio. Senza troppi indugi ha chiamato Samira Lui, la sua ormai indispensabile compagna di viaggio che, come tutte le sere ha elegantemente sceso le scale dello studio, passando tra i presenti.

La co-conduttrice del game show ha indossato un vestito corto e senza spalline, nero, abbellito da pietre colorate e luminose su tutto il tessuto. La ragazza era sicuramente bellissima e slanciatissima grazie a un bel paio di tacchi sulle tonalità del verde. Insomma, una visione! Gerry Scotti, come d’abitudine, non ha esitato a complimentarsi con lei (a modo suo). “Hai bloccato la crescita a un ragazzo in prima fila”, ha esclamato ridendo.

Samira Lui “punge” il fidanzato

Durante la puntata un manche si è concentrata sulla celebre canzone di Rita Pavone La Partita di Pallone, un brano che parla di gelosia nella cornice delle partite di calcio domenicali. Gerry Scotti non ha mancato di commentare con una delle sue battute. “Una volta era solo la domenica, oggi le mogli si chiedono se il proprio marito sia alla partita di pallone il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì… Insomma, tutta la settimana!”.

E poi rivolgendosi a Samira Lui le ha posto una domanda sulla propria vita privata: “Anche il tuo compagno va allo stadio?“. Lei ha risposto pungendo ironicamente il fidanzato (e presto marito) Luigi Punzo: “Anche se non va è comunque sul divano a guardarle quindi è comunque assente“. “Luigi mi è sempre più simpatico”, ha risposto Gerry scatenando le risate del pubblico.

Stefano si conferma campione nonostante la sorte avversa

Non solo Gerry e Samira, la partita de La Ruota della Fortuna di domenica 23 novembre è stata veramente emozionante, tra colpi di scena e vittorie all’ultimo secondo. Stefano, l’anestetista di Cagliari campione delle ultime puntate, è stato accompagnato in studio ancora una volta dalla moglie: “Stiamo per comprare casa, servirà per aprire il mutuo“.

A sfidarla Ferdinando di Udine ma originario di Reggio Calabria e Vanessa, di Varese. Il campione sembrato partire subito con il piede giusto. Ma la vera protagonista della serata è stata la sorte. Dalla ruota sono infatti uscite ben due “bancarotta” di seguito, destinate a Francesca. Numerosi per tutti i concorrenti in gara i “passamano” e gli errori. Ferdinando infatti ha dato ben due risposte sbagliate, errori sfruttati subito dagli sfidanti. Poi, il colpo di scena. Il campione in gara è riuscito con un’intuizione veramente magistrale nell’ultima manche a recuperare tutti i punti e sorpassare gli altri, passando in solitaria a La Ruota delle Meraviglie. Anche la scelta delle buste non si rivela essere delle più fortunate, e ad essere scelta da Stefano e dalla moglie è quella da 5.000 euro (e la mitica Panda). Non importa, avrà ancora occasione di dimostrare il proprio valore.

