J.Lo in concerto a Capri senza Ben: look strepitoso. Gli ospiti e le foto

Fonte: Ansa Jennifer Lopez compie 53 anni: come si tiene in forma (e c’entra anche l’amore)

Il concerto di beneficenza a cui ha preso parte Jennifer Lopez è stato un vero e proprio spettacolo, sotto ogni punto di vista. L’evento, che è iniziato alle 21 alla Certosa di San Giacomo, ha condotto a Capri stelle dal calibro di Jamie Foxx, ma non sono mancate vip nostrane, come Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci, Anna Dello Russo, che hanno condiviso delle clip su Instagram. La Lopez si è presentata sul palco con un look a dir poco strepitoso. Assente Ben, che è tornato in America dopo la luna di miele a Parigi.

Jennifer Lopez in concerto a Capri: il look

Il concerto benefico era in programma da mesi, e i suoi effetti sono stati strabilianti: pensiamo alle camere a 18mila euro a notte, alla massa di gente che si è riversata nella località sperando di incontrare la propria star preferita, tra cui J.Lo, fresca di nozze con il suo Ben Affleck. Per l’evento, la Lopez ha potuto contare su uno staff di 50 persone – tra ballerini e team – e un concerto di mezz’ora, in cui ha cantato le sue hit più famose.

Non solo, però, perché ha anche voluto fare un tributo alle artiste degli anni ’70. Il suo look? Strepitoso e scintillante, come è nello stile della Lopez, e firmato da Roberto Cavalli. Arrivata sull’isola il 26 luglio, al termine del suo viaggio di nozze con Ben a Parigi, ha scelto di portare con sé i figli.

L’artista ha deciso per il look di affidarsi a Roberto Cavalli: due abiti disegnati da Fausto Puglisi. Tra scintillii, ricami e paillettes, è salita sul palco poco dopo le 23 alla Certosa di San Giacomo. Tra le hit della sua performance If you had my love, Waiting for tonight, Dance again e Get on the floor. E poi un mix delle indimenticabili Diana Ross, Donna Summer, Gloria Gaynor e Chaka Khan.

Fonte: Getty Images

Perché non c’era Ben Affleck

Si sono sposati in fretta, a Las Vegas, e sono partiti per la luna di miele qualche giorno dopo: la meta scelta? La città dell’amore, Parigi. Dopo, però, ognuno è tornato ai propri impegni di lavoro: Ben Affleck non è stato presente all’evento di beneficenza di Luisaviaroma perché è volato a Los Angeles. Iconico lo scatto che è circolato sui social insieme a Jason Momoa: pare proprio che Ben tornerà nelle vesti di Batman nel sequel di Aquaman e il Regno Perduto.

Gli ospiti e il menù

Eventi di tale caratura, naturalmente, portano con sé le stelle del firmamento di Hollywood. Erano infatti attesi Leonardo Di Caprio, Jamie Foxx, Jared Leto, Vanessa Hudgens. Non è mancato Casey Affleck, il cognato della Lopez, o ancora Elisabetta Gregoraci, Diletta Leotta, Anna Dello Russo. Per quanto riguarda il menù, gli ospiti hanno potuto assaggiare alcune delle prelibatezze nostrane, come parmigiana, paccheri con zucchine, filetto di pesce e tiramisù.

Il gran Gala di LuisaViaRoma ha portato sull’isola star di un certo calibro, dando uno sprint non indifferente a questa estate caldissima. L’obiettivo dell’evento, naturalmente, è stato benefico: raccogliere fondi per aiutare i bambini. Nelle edizioni passate sono stati raccolti 12 milioni di euro.