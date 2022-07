J.Lo in concerto a Capri dopo la luna di miele con Ben: camere fino a 18mila euro

Fonte: IPA Bennifer, luna di miele con i figli: una felice famiglia allargata

Ogni cosa che fa diventa oro, ma non stupisce. Perché Jennifer Lopez è una star e se per affermarlo non dovesse bastare l’incredibile successo che ha ottenuto nel corso della sua carriera, allora potrebbe parlare per lei la grande attesa che si è creata per il suo concerto a Capri, dopo la breve luna di miele con Ben Affleck.

La star è attesa per il fine settimana, ma pare sia già arrivata, e le richieste per pernottare sull’isola sono cresciute con camere fino a 18mila euro.

Jennifer Lopez, dopo la luna di miele attesa a Capri

L’occasione per tornare a Capri sarà benefica, infatti Jennifer Lopez il 30 luglio sarà presente alla serata organizzata da LuisaViaRoma per Unicef e – nel corso della manifestazione – alla quale sono attesi moltissimi ospiti, terrà un concerto esclusivo. Per ammirarla dal vivo non ci sono biglietti, poiché ci vuole un invito, ma l’occasione della popstar sull’isola è stata troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

E infatti, come raccontava già a giugno Il Mattino, trovare una stanza o una casa vacanza per il fine settimana dello show era impossibile e i prezzi erano saliti alle stelle fino a un massimo di 18 mila euro. In quell’occasione il giornale aveva anche cercato di capire il perché di questi costi, un addetto ai lavori aveva spiegato il fenomeno affermando: “È dovuto alla massa di richieste che arriva sull’isola quando ci sono eventi particolari, come quelli che vengono organizzati dai grandi brand o matrimoni extralusso o di personaggi dello star system. Tante agenzie e tour operator pur di avere la certezza di trovare posto in quelle date garantiscono mesi prima il pagamento dei lussuosi alloggi o B&B o case vacanza prenotati in largo anticipo”.

E quindi la presenza di Jennifer Lopez, per altro fresca di nozze, è sicuramente un incentivo (in più) a fare un giro sull’isola. La popstar è reduce da una romantica luna di miele in famiglia, con tanto di festeggiamenti (e a quanto pare commozione dello sposo) per i suoi 53 anni.

Già lo scorso anno i due erano stati fotografati per le vie di Capri, dopo quel ritorno di fiamma che aveva fatto battere il cuore a tante persone. Ora, dopo le nozze piene di amore e private a Las Vegas, per Jennifer Lopez è tempo di tornare sul palco per un evento che ha uno scopo benefico.

La serata benefica con il concerto di J.Lo

La serata benefica LuisaViaRoma per Unicef sarà ricca di iniziative. Il red carpet si terrà alle 20 di sabato sera 30 luglio presso la Certosa di San Giacomo. A seguire cena di gala, spettacolo e asta benefica. Sul sito dell’atelier multibrand viene specificato l’obiettivo di questa edizione 2022: “Al gala di beneficenza, LuisaViaRoma presenta un progetto artistico che mette in luce i rifugiati siriani in Giordania realizzato in collaborazione con UNICEF Italia, e un live streaming con UNICEF in Ucraina – si legge – Le nuove guerre non annullano i bisogni di coloro che sono fuggiti dalle guerre passate e non hanno ancora una via di casa.

Tantissime le star attese, come Spike Lee, Naomi Campbell, Vanessa Hudgens, Alessandra Ambrosio, Jamie Foxx, Jeremy Irons e Lara Stone, solo per fare qualche nome.