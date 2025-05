Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Sulle note di The Final countdown è iniziata la seconda puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo show musicale de Il Volo, andato in onda nella prima serata del 26 maggio 2025 su Canale 5. Tantissimi gli ospiti illustri che hanno accompagnato i tre giovani e talentuosi artisti in questa serata-spettacolo.

Gianni Morandi il più social. Voto: 10

Il primo ospite a calcare il palco dello show musicale de Il Volo, nella serata del 26 maggio 2025, è stato Gianni Morandi, annunciato con grandissimo onore dai tre tenori: “La sua musica c’era, c’è e ci sarà per sempre”. L’amatissimo cantante ha eseguito alcuni dei suoi brani più noti insieme ai giovani colleghi, commentando la performance, poi, con grande umiltà: “Ragazzi cantare con voi è bellissimo, però avete troppa voce, è un disastro per noi starvi dietro”.

Ma anche Gianluca Ginoble ha voluto replicare ai complimenti dell’artista con grande coinvolgimento: “Il tuo segreto è essere senza tempo e anche la tua autenticità e noi ci ispiriamo a te”. In seguito Piero Barone ha svelato il suo parere sul collega: “Hai un cuore enorme, grazie Gianni”.

Non sono mancati gli scambi divertenti con il famoso musicista, definito dai giovani colleghi come il più bravo coi social. I quattro hanno fatto un selfie insieme sul palco, suggellando nella memoria digitale questa serata magica.

Lorella Cuccarini, il ricordo di Raffaella Carrà. Voto: 10

Molti cantanti hanno calcolato il palco di Palazzo Te a Mantova, dove si sono esibiti i tre tenori del Il Volo. Ma tra i diversi graditi ospiti della serata c’era anche una vera stella della televisione italiana, che nella sua carriera conta anche diversi successi musicali. Si tratta di Lorella Cuccarini, definita dai tre musicisti come: “Una vera e propria icona dello spettacolo. Una stella, artista a tutto tondo che ha saputo farci ballare, emozionare e sognare”.

La conduttrice televisiva è apparsa bellissima con un abito nero che arrivava fin sotto alle sue ginocchia e presentava un braccio scoperto e uno no. Il look era accompagnato da un trucco luminoso e da un paio d’orecchini argento. In seguito la presentatrice ha effettuato un cambio d’outfit, mostrando le sue stupende gambe con un mini abito aderente beige.

Lorella Cuccarini ha approfittato dell’importante occasione per ricordare una grande collega, Raffaella Carrà: “Una donna che ha saputo anticipare i tempi e sfidato i tabù con grande ironia. Ha insegnato a tutte le donne a non chiedere il permesso… Ci manca moltissimo ma la sua assenza fa ancora rumore”.

Ignazio Boschetto show. Voto: 9

Tutti e tre i componenti de Il Volo hanno mostrato ampiamente il loro talento unico durante la seconda puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Ma, tra tutti, quello che ha brillato di più è, senza dubbio, Ignazio Boschetto, protagonista di diversi siparietti ma anche di momenti di grande spettacolo, come il duetto con Marco Masini su Ci vorrebbe il mare. Il cantante ha ballato e cantato sulle note delle musiche di Grease con Lorella Cuccarini e ha provato ad accennare alcuni passi della mitica hit La Notte Vola. Ma Ignazio Boschetto ha saputo svelare anche dei lati più nascosti di sé parlando dell’imminente paternità: “Capisco l’importanza del tempo, specialmente adesso che divento papà”.

Enrico Brignano, apparizione fugace. Voto: 6

Anche Enrico Brignano ha partecipato alla seconda puntata dello show musicale de Il Volo. Il comico è apparso sulla scena vestito da antico romano e parlando latino, tanto che Gianluca Ginoble gli ha lanciato una battuta: “Scusi, guardi che il papa è stato già eletto”. La presenza in scena dell’artista, però, è stata troppo breve e ha lasciato i telespettatori un po’ delusi.