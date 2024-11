Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello riprende con la nuova programmazione al martedì sera. Dopo il cambio di palinsesto, che ha visto la trasmissione spostarsi dal lunedì per lasciare spazio a La Talpa di Diletta Leotta, Alfonso Signorini e il suo team sono pronti a sorprendere il pubblico con una serata in cui è atteso l’ingresso di un nuovo concorrente. E ancora, quale sarà il destino di Enzo Paolo Turchi? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, le anticipazioni del 12 novembre

Grande attesa per il ritiro di Enzo Paolo Turchi. Dopo alcune settimane di permanenza nella Casa, l’ex ballerino e oggi coreografo ha manifestato un malcontento sempre più evidente riguardo alle dinamiche interne, in particolare rispetto ai complessi intrecci sentimentali che si sono sviluppati tra i concorrenti. Il noto ballerino e marito di Carmen Russo ha spiegato di sentirsi fuori luogo in questo contesto, dichiarando: “Non è una situazione adatta a me… e non mi piace”. Il suo addio porterebbe diversi cambiamenti nella Casa, dove ogni abbandono modifica inevitabilmente gli equilibri tra i concorrenti.

Parallelamente, un nuovo volto entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Stefano Tediosi, attuale compagno di Federica Petagna, arriva con un bagaglio di esperienze televisive ed è reduce da Temptation Island come tentatore. La sua relazione con Federica, nata dopo la rottura di lei con Alfonso D’Apice, finisce quindi al centro delle dinamiche del reality. Gli autori del programma hanno evidentemente scelto di riproporre il tema dei triangoli amorosi, da sempre uno dei punti forti del Grande Fratello, già sperimentato con successo l’anno scorso con la vicenda di Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Tommaso Franchi rientra invece dopo l’esperienza in Spagna al Gran Hermano, dove non ha trovato particolare sintonia con la concorrente Maica Benedicto, e il suo ritorno in Italia ha già suscitato polemiche.

Il televoto e i possibili immuni

Per quanto riguarda il televoto della serata, i tre nominati sono Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Questa votazione, comunque, non sarà eliminatoria: i due concorrenti che riceveranno il maggior numero di voti dal pubblico otterranno l’immunità, mettendosi così al sicuro per la prossima tornata di nomination. I sondaggi attuali di ForumFree vedono Mariavittoria come favorita, con il 55% delle preferenze, seguita da Shaila Gatta al 27% e infine Clayton Norcross al 18%. Mariavittoria sembra quindi destinata a salvarsi, ma tutto potrebbe cambiare durante la diretta, dove il televoto in tempo reale potrà ribaltare la situazione.

A completare il cast della puntata, accanto ad Alfonso Signorini ci sono, come di consueto, le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli gestisce l’interazione con il pubblico tramite i social. Per seguire in diretta tutti questi momenti, l’appuntamento è su Canale5 a partire dalle 21,30 e dopo l’appuntamento con Striscia la Notizia. Per chi non potrà assistere alla puntata in televisione, sarà possibile seguire il live streaming su Mediaset Infinity o sul sito ufficiale del Grande Fratello, con la possibilità di accedere anche alla diretta 24 ore su 24. Il programma vive anche attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.