Fonte: IPA Alfonso Signorini

Lunedì 4 novembre, in prima serata su Canale 5, ritorna Grande Fratello con l’ultimo imperdibile appuntamento del lunedì. Alfonso Signorini, alla guida del reality, è naturalmente affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con Rebecca Staffelli incaricata di raccogliere i commenti social del pubblico. La puntata promette di essere particolarmente intensa, tra eliminazioni, nuovi ingressi, confronti emotivi e persino una incursione internazionale.

Grande Fratello, le anticipazioni del 4 novembre

Il televoto della settimana ha messo a rischio quattro concorrenti con caratteri molto diversi: Amanda, Clayton, Iago e Mariavittoria. Ognuno di loro ha lasciato un’impronta unica nella Casa, ma solo tre potranno continuare questa avventura. Amanda si è contraddistinta per il suo carattere deciso e la sua schiettezza, mentre Clayton è riuscito a conquistare il cuore del pubblico con la sua sensibilità e dolcezza. Iago, con il suo carisma e la sua simpatia, ha stretto numerose amicizie all’interno della Casa, mentre Mariavittoria ha vissuto un percorso complesso, fatto di legami e attriti, in particolare con Tommaso. Questa sera il pubblico decreterà chi dei quattro dovrà abbandonare il gioco, lasciando così amici e dinamiche che si erano create.

La puntata di questa sera vedrà anche l’ingresso di un nuovo concorrente destinato a scuotere gli equilibri della Casa. Dopo l’entrata della sua ex fidanzata Federica, infatti, è pronto a varcare la famosa Porta Rossa Alfonso D’Apice direttamente da Temptation Island, il quale promette di portare scompiglio tra i concorrenti. La reazione di Federica è attesissima: sarà sorpresa, curiosità o forse disagio? Oltre a lei, anche gli altri inquilini dovranno adattarsi alla presenza di questo nuovo arrivato, che entrerà inevitabilmente nelle loro dinamiche già consolidate. L’entrata di Alfonso potrebbe portare nuove alleanze, ma anche tensioni impreviste.

Tommaso pronto a volare in Spagna

La contaminazione tra Grande Fratello e il Gran Hermano spagnolo continua a generare interesse e curiosità. In questa puntata, Tommaso è infatti pronto a volare in Spagna per incontrare Maica, una concorrente del Gran Hermano con la quale ha creato un legame speciale. Questo momento arriva proprio nel mezzo della sua storia con Mariavittoria, che sembrava essere decollata negli ultimi giorni. Il viaggio di Tommaso potrebbe influenzare il suo rapporto con la dottoressa, creando nuove tensioni e gelosie. Inoltre, si troverà faccia a faccia con Shaila, con la quale ha avuto alcuni screzi.

La puntata di questa sera riserverà inoltre un momento particolarmente emozionante per Shaila. La giovane concorrente riceverà infatti una sorpresa speciale: la possibilità di incontrare il padre, Cosimo. Sarà un’occasione unica per lei di vivere un momento di calore e affetto familiare, che le permetterà di ritrovare nuova energia per continuare il suo percorso nella Casa. Questo incontro arriva dopo quello che ha avuto con la mamma, alla quale ha dichiarato di essere legatissima.

Diletta Leotta in studio

A movimentare ulteriormente la serata ci sarà anche la presenza di Diletta Leotta. La conduttrice, pronta al debutto di La Talpa – Who is the mole su Canale5 il giorno successivo, è ospite del Grande Fratello per una partecipazione speciale. Insieme a Alfonso Signorini, Diletta sarà complice di un gioco che coinvolgerà tutti i concorrenti della Casa, in un momento di leggerezza e risate. E non è che un’anticipazione di quello che ci aspetta martedì 5 novembre, la data fissata per la prima del reality che poi si sposta al lunedì. La nuova puntata del Grande Fratello va invece in onda il 4 novembre, dalle 21,30 e comunque subito dopo Striscia la Notizia, su Canale5 e su Mediaset Infinity.